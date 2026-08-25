ВАКС избрал меру пресечения в отношении бывшей замглавы ОПУ Ирины Мудрой

Высший антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой. Участница спецоперации "Форрест Гамп" отправилась в СИЗО на 60 суток.

Видео дня

При этом суд дал ей возможность выйти на свободу под залог в 20 млн гривен. Об этом сообщает издание "Суспільне Новини".

Что в итоге решил суд

Прокуратура в суде просила арестовать Мудрую или назначить ей залог в 150 млн гривен. Также сторона обвинения акцентировала, что фигурантка коррупционного дела может скрываться от следствий.

Кроме того, прокурор аргуметировал, что есть запись разговора Мудрой и нардепа Никитася о ее связях с должностными лицами и пограничниками, а также разговор с дочерью о проживании за границей.

В свою очередь адвокат Мудрой просил вовсе не назначать меру пресечения своей подзащитной. Кроме того, за Мудрую в суде поручились два человека, среди них главный раввин Киева Йонатан Маркович.

Бывшая заместитель главы Офиса президента в традиционной для фигурантов коррупционных расследований манере утверждала, что она ни в чем не виновата. Мудрая заявила, что никогда не получала от Максима Микитася 4 млн долларов – ни наличными, ни на банковский счет, ни в другой форме. По ее словам, в дела также нет подтверждений передачи этих средств.

После оглашения решения суда Мудрая рассказала, сможет ли насобирать 20 млн для выхода из СИЗО. Бывшая сотрудница ОП заявила, что частично имеет собственные средства. Также она рассчитывает на помощь знакомых и друзей.

Как проходило заседание

Во время заседания 24 августа в Высшем антикоррупционном суде защита Ирины Мудрой поставила под сомнение законность и достоверность доказательств, на которые ссылается обвинение. Адвокат Артем Крикун-Труш заявил, что бывший народный депутат Максим Микитась мог знать о проведении негласных следственных действий и умышленно скрывать это от Мудрой.

По словам защитника, в материалах дела есть разговор Микитася с его подчиненным Валентином Елизаровым от 18 марта 2026 года. По мнению адвоката, из неё следует, что Микитась знал о НСРД в отношении него и Мудрой, однако не сообщал об этом бывшей заместительнице главы ОП, поскольку считал, что "на неё ничего нет" и она "может закрыться".

Крикун-Труш также обратил внимание суда на способ проведения аудиоконтроля. Он заявил, что записи разговоров Мудрой с Микитасем могли осуществляться посредством слежки именно за бывшим народным депутатом.

"Мое утверждение, что возможность записывать Мудру возникла потому, что Микитась втерся к ней в доверие, в личные отношения, подтверждается еще и тем, что разговор записывается при участии Микитася, даже когда это телефонный разговор", — сказал адвокат.

По его словам, в материалах дела есть фрагменты разговоров, где Мудра якобы прямо возражает против незаконных действий и называет их незаконными. В то же время защита заявила, что не утверждает о провокации, но считает, что в материалах дела есть обстоятельства, которые ставят под сомнение обоснованность подозрения.

Позиции в суде

Прокурор САП Виталий Гречишкин, со своей стороны, во время заседания заявил о систематических неучтенных доходах Мудрой. По данным стороны обвинения, она могла получать дополнительно 20–30 тыс. долларов ежемесячно.

Прокурор сослался на протоколы негласных следственных действий и привёл суду содержание разговоров Мудрой с Микитасем. По его словам, в январе 2026 года Мудрая говорила о получении уже 30 тыс. долларов сверх официальных доходов и якобы намеревалась самостоятельно передавать деньги должностным лицам.

Также Гречишкин заявил, что правоохранители зафиксировали разговор, в ходе которого Микитась говорил о передаче Мудрой почти 4 млн долларов. Кроме того, по словам прокурора, он брал на себя расходы, связанные с обучением и проживанием её дочери в США.

Сторона обвинения также указала на автомобиль Range Rover, который, по её утверждению, не был указан в декларации Мудрой, а также на ювелирные украшения Bulgari. Общую стоимость активов бывшей заместительницы главы ОП правоохранители оценивают примерно в 250 млн грн.

Прокурор просил суд избрать Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 150 млн грн.

Защита настаивала, что приведенных доказательств недостаточно для применения такой исключительной меры пресечения.

"При такой структуре доказательств сделать вывод об их достаточности для исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу невозможно", — сказал Крикун-Труш.

В материалах заседания, на которые ссылаются стороны, речь идет о записях разговоров и других доказательствах, оценку которых должен дать суд при рассмотрении ходатайства о мере пресечения.

Участие Мудрой в спецоперации "Форест Гамп"

По версии Национального антикоррупционного бюро, Мудра координировала вопросы на государственном уровне и контролировала зачисление средств для внесения залога за одного из ключевых фигурантов резонансного "дела Мидаса". Бывший народный депутат и его доверенное лицо выступали главными организаторами "логистики" наличных средств.

Кроме того, НАБУ объявило о скорой публикации дополнительных материалов. В них, в частности, фигуранты дела высказывали мнение, что "с коррупцией в Украине нужно не бороться, а возглавить её и контролировать".

В схему были вовлечены:

генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик;

заместитель министра юстиции Елена Ференс;

бывший народный депутат Максим Микитась;

народный депутат Вадим Столар;

бизнесмен, экс-депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;

бывший глава правления "Сенс Банка" Николай Гладишенко ;

; бывший глава правления "Сенс Банка" Олег Ступак;

начальница департамента "Сенс Банка" Людмила Снигур;

подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд" Валентин Елизаров;

Микита Тарковский , лицо, связанное с Микитасем;

, лицо, связанное с Микитасем; водитель Микитася, номинальный руководитель ООО "Монтаж Сервис" Егор Меркулов ;

; охранник Микитася, номинальный директор ООО "Философия Девелопмент" Александр Остапенко.

Напомним, в Украине раскрыли коррупционную схему, связанную с застройкой территории военного городка, в рамках которой, по данным следствия, чиновник ВСУ вместе с сообщниками вымогал 2,2 млн долларов за содействие в строительстве жилого комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, организаторы которой присвоили более 37 млн грн — это деньги, которые иностранные граждане и доноры пожертвовали в поддержку Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Операцию организовал и руководил ею бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!