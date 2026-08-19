НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации: причастные нардепы и чиновники

Утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующйи и бывший народные депутаты Украины.

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Также к преступной организации причастны чиновники Офиса президента Украины и другие лица. Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Подробности расследования

Антикоррупционное бюро обещает в скором времени обнародовать подробную информацию о разоблачении преступной организации. В то же время в сети уже появились первые подробности.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, дело касается действующего парламентария, который ранее представлял ОПЗЖ. Также он утверждает, что этот нардеп занимается бизнесом, связанным со строительством.

Кроме того, нардеп утверждает, что НАБУ и САП занимаются одним из заместителей главы Офиса президента Украины.

Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что антикоррупционные органы проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Также сообщается, что операция НАБУ и САП касается народного депутата из бывшей ОПЗЖ Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Кроме того, по делу фигурируют чиновники Министерства юстиции.

Напомним, в Украине раскрыли коррупционную схему, связанную с застройкой территории военного городка, в рамках которой, по данным следствия, чиновник ВСУ вместе с сообщниками вымогал 2,2 млн долларов за содействие в строительстве жилогокомплекса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, организаторы которой присвоили более 37 млн грн – это деньги, которые иностранные граждане и доноры пожертвовали на поддержку Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Мошенническую схему организовал и руководил ею бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

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