НАБУ и САП по делу "Фемида" провели обыски у двух судей Верховного суда: названы имена

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках операции "Фемида" 19 августа провели обыски у двух судей Верховного Суда. Подробности о причинах и результатах пока не сообщаются.

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Об этом сообщает фонд DEJURE. По их информации, речь идет о судьях Игоре Дашутине и Ларисе Рогач.

Что известно

Фонд сообщает, что Дашутин занимает должность главы Кассационного административного суда Верховного Суда, а Рогач является председателем Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда.

"По информации источников фонда DEJURE, в рамках операции "Фемида" 19 августа были проведены обыски у двух судей Верховного Суда (ВС). Вероятно, это глава Кассационного административного суда ВС Игорь Дашутин и глава Кассационного хозяйственного суда ВС Лариса Рогач", — говорится в сообщении.

Операция "Форрест Гамп"

Утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующие и бывшие народные депутаты Украины, также к преступной организации причастны высокопоставленные чиновники Офиса президента Украины и другие лица.

Среди фигурантов следствие называет действующего и бывшего народных депутатов Вадима Столара и Максима Микитася, а также ряд других лиц, в частности бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудрую.

К махинации, помимо них, были причастны:

генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик;

заместитель министра юстиции Елена Ференс;

бизнесмен, экс-депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;

экс-глава правления "Сенс Банка" Николай Гладишенко ;

; бывший глава правления "Сенс Банка" Олег Ступак;

начальница департамента "Сенс Банка" Людмила Снигур;

подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд" Валентин Елизаров;

Микита Тарковский , лицо, связанное с Микитасем;

, лицо, связанное с Микитасем; водитель Микитася, номинальный руководитель ООО "Монтаж Сервис" Егор Меркулов ;

; охранник Микитася, номинальный директор ООО "Философия Девелопмент" Александр Остапенко.

Напомним, в пятницу, 21 августа, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении Максима Микитася. Бывший депутат был помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 25 августа, ВАКС избрал меру пресечения и для Мудрой. Её поместили в СИЗО на 60 суток, при этом суд предоставил ей возможность выйти на свободу под залог в 20 млн гривен.

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