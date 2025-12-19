Против Миндича открыли дело о госизмене: СБУ исследует факты. Документ

Против бизнесмена-кинопродюсера, бывшего совладельца студии "Квартал 95", а теперь фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Это – статья о государственной измене, причем вторая часть статьи касается измены, совершенной в условиях военного положения и соответственно предусматривает более суровое наказание: лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

О том, что СБУ открыла против Миндича указанное производство, сообщил депутат Алексей Гончаренко. Народный избранник сослался на официальный ответ СБУ на его обращение.

Что ответили в СБУ

По словам Гончаренко, сразу после публикации "пленок Миндича" он направил обращение в СБУ с просьбой проверить имел ли фигурант доступ к государственной тайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами и какое влияние он имел на президента страны, а также на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова.

В СБУ ответили, что "в отношении указанного им лица, а также связанных с ним лиц, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного Кодекса Украины".

Отдельно Спецслужба сообщила, что после обнародования информации НАБУ о коррупции в энергетике и операции "Мидас" СБУ направила запрос в антикоррупционное бюро"с целью эффективного взаимодействия и сотрудничества". Также СБУ передала в НАБУ материалы уголовного производства по статье о диверсии.

Сообщается также, что правоохранители выясняют возможные поставки на объекты атомной энергетики некачественных материалов и оборудования. Расследование охватывает все закупки "Энергоатома", осуществленные в период с 2022 по 2024 годы, по прямым договорам, без использования электронных систем.

Операция "Мидас"

Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе на упомянутый выше "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Первый – и есть Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэкофиса по легализации средств.

Где Миндич сейчас

Уже 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против Миндича.

Но Миндич и еще один фигурант дела выехали из Украины.

В конце ноября стало известно, что правоохранители нашли талон, по которому Миндич пересекал государственную границу в ускоренном режиме. Беглец прошел пограничный контроль в пункте пропуска "Грушев".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле на Миндича было совершено покушение. По его словам, преступники были арестованы, а сама попытка оказалась неудачной. Во время инцидента тяжело ранили домработницу, но она также выжила.

