Тендеры на миллиарды, следствие и один бенефициар: кто стоит за компаниями, которые годами зарабатывали на "Энергоатоме"

Компании, связанные с одним бенефициаром – Матвеем Ясеницким – годами зарабатывали на государственных структурах: от атомных подрядов "Энергоатома" до бесплатного дизельного топлива "Укрзалізниці" во время войны. Несмотря на уголовные производства, банкротство и штрафы АМКУ, "Южэнергострой" только за последние два года получил более 3,5 млрд грн бюджетных средств, а связанная с ним "Корпорация бугские карьеры" фигурирует в деле об исчезновении десятков тысяч литров топлива.

Об этом пишет "Telegraf". Журналисты отмечают, что "Юженергобуд" –один из крупнейших подрядчиков "Энергоатома" времен Тимура Миндича.При этом компания уже 10 лет находится под следствием за участие в схемах на тендерах "Энергоатома".

"Оказывается, другая компания владельца "Южэнергостроя" – ООО "Корпорация бугские карьеры" (ООО "КБК") также проходит "по криминалу" в деле, где фигурирует государственная структура. В начале широкомасштабного вторжения ООО "КБК" завладело более 70 тыс. литров дизельного топлива, которое принадлежало "Укрзалізниці", – говорится в материале.

Как связаны "Южэнергострой" и "Энергоатом"

Анализ тендеров "Энергоатома" показал: в период действия разоблаченной НАБУ схемы "Шлагбаум" одним из крупнейших исполнителей работ для госпредприятия было именно ЧАО "Южэнергострой". Данные системы YouControl и Prozorro свидетельствуют, что в целом "Южэнергострой" в течение только 2024-2025 годов "натендерил" на подрядах "Энергоатома" более 3,5 млрд грн.

Медиа также не раз писали о возможных манипуляциях в этих закупках. Например:

в мае 2025 года "Южэнергострой" предлагал поставить "Энергоатому" дымовые пожарные извещатели в разы дороже рынка в сделке на 111 млн грн ;

поставить "Энергоатому" дымовые пожарные извещатели в разы дороже рынка в сделке на ; в другом тендере на 580 млн грн компания выставила завышенные цены на стройматериалы и скрыла реальную стоимость трансформатора.

компания завышенные цены на стройматериалы и скрыла реальную стоимость трансформатора. в октябре 2024 года "Энергоатом" отдал "Южэнергострою" тендер на 595 млн грн на сооружение защиты для ПАЭС. Учитывая военное положение, подробности сделки, в частности цены, засекретили.

Журналисты обращают внимание, что упомянутые тендеры на сотни миллионов долларов "Энергоатом" отдавал компании, в отношении которой еще с 2007 года рассматривается дело о банкротстве (№ 14/169-НР ).

К тому же "Южэнергострой" уже имел репутацию недобросовестного подрядчика: в 2015 году АМКУ оштрафовал его и связанную компанию "Энергопромбуд" за сговор на двух тендерах на 14 млн грн.

Кроме того, исследуя Единый госреестр судебных решений, журналисты обнаружили еще ряд уголовных производств, которые, по словам рассуждающих, свидетельствуют, что "Южэнергострой" "присосался" к "Энергоатому" еще 20 лет назад.

Так, в материалах ВАКС, касающихся уголовного производства №42015150120000001 от 26.01.2015 отмечается что в ходе досудебного расследования (проводит НАБУ) установлены факты злоупотреблений должностными лицами НАЭК "Энергоатом" в интересах "Южэнергостроя", которые продолжаются как минимум с 2004 года.

"В период с 01.01.2004 по 11.03.2019 обособленными подразделениями ГП "НАЭК "Энергоатом" заключено с ЧАО (ранее – ПАО) "Южэнергострой" 336 договоров и дополнительных соглашений к ним на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен", – указано в материалах судебного дела.

Следствие установило эпизод незаконного завладения 19,8 млн грн (около $1,67 млн по курсу 2014 года, чтосейчас составило бы около 70 млн грн) во время работ на Ташлыкской ГАЭС при проведении поставок по результатам государственных закупок, которые проводились в течение 2014 года. Сами же эти работы "Южэнергострой" начал выполнять для Южноукраинской АЭС еще с 2004.

Схему реализовали через ряд фиктивных предприятий – "Сайбери", "БК "Вест Групп", "Спецэнергосервис", "Техностиль 2000", "Либротех" и др. Они якобы поставляли материалы, но по искусственно завышенным ценам.

"Южэнергострой" обходил запрет АМКУ

В материалах суда также говорится о том, что компания избегала запрета на участие в тендерах после сговора 2015 года: формальным победителем закупок становились другие юрлица (в частности, Корпорация "ТСМ Групп"), однако работы фактически выполнял "Южэнергострой".

АЭС и схемы с завышением стоимости

В материалах другого уголовного производства, №52022000000000387 (также ведет НАБУ), упоминается сделка, которую "Южэнергострой" провернул с помощью ряда зарубежных фирм в 2020 году. Эпизод касается закупки для "Энергоатома" Автоматической системы управления технического процесса 'ASU TP-2020.ТГАЭС.380.01.61000", производства Emerson Process Management Sp.Zo.o. (Польша).

"Должностные лица ЧАО "Южэнергострой" и связанных с ним предприятий, для завышения цены этого оборудования, самостоятельно присылали запросы коммерческих предложений от имени государственного предприятия и ответы на них от имени предприятий, с которыми предварительно достигли договоренности об указании заведомо завышенной цены... Указанное вероятно повлекло потерю активов ГП "НАЭК" Энергоатом "в размере 178 186 303,68 грн, составляющих разницу в рыночной стоимости приобретенного оборудования и цене его фактического приобретения государственным предприятием", – говорится в материалах ЕГРСР.

Найдено материалы еще одного уголовного производства, №22016150000000015 от 23.02.2016, которое ведут следователи Нацпола. По словам журналистов, оно дает понимание, как "Южэнергострой" зарабатывал на "Энергоатоме", используя подставные фирмы. Дело касается переплаты на так называемой горной массе, которая используется на строительстве:

"Южэнергострой" декларировал закупку породы по 420 грн/куб. м;

фактическая себестоимость составляла 20 грн/куб. м – в 20 раз меньше;

реальный товар поставляли аффилированные предприятия группы "Корпорация бугские карьеры";

разницу, фактически, платило государство.

"Бугские карьеры" и "Укрзалізниця"

Упомянутая в одном уголовном деле с "Южэнергостроем" о "Корпорации бугские карьеры" принадлежит тому же владельцу, что и сам "Южэнергострой". Это – Матвей Ясеницкий, который владеет по 100% обеих фирм.

По данным YouControl, "Корпорация бугские карьеры" – это целая группа, которая в целом включает 26 компаний, связанных с Ясеницкими (Матвей, Анастасия, их сын Иван и его жена Мария (на нее оформлено "непрофильное ЧП "Вознесенск Лес"), а также Сергей Волосовский (руководитель ряда предприятий группы). Бизнес работает в сфере добычи камня, щебня, песка и строительства энергетических объектов.

Среди предприятий группы – ООО "Ново-Украинский карьер", ООО "Вознесенская ПМК", ООО "Вознесенский гранитно-щебеночный завод", ООО "Прибугский гранитный карьер", ООО "Южнобугский гранитный карьер", ООО "Энергопромбуд" (фигурант тендерного сговора с "Южэнергостроем") и другие.

"В медиа "Корпорация бугские карьеры" упоминается не очень часто, а вот в Едином госреестре судебных решений упоминаний о ней хватает, в том числе и в контексте уголовных производств. Одно из самых интересных производств касается передачи ООО "КБК" на безвозмездной основе дизеля, принадлежавшего "Укрзализныце", – отмечают журналисты.

Фабула этого уголовного дела: 14 марта 2022 года, то есть практически в самом начале широкомасштабного вторжения, ООО "КБК" обратилась с письмом в Региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзалізниця". Просило о предоставлении помощи дизельным топливом и бензином, якобы для обеспечения потребностей территориальной обороны местных общин.

Один из руководителей "Локомотивное депо Николаев" согласовал такую выдачу, возможно, потому, что указанное письмо кроме руководителя ООО "КБК" подписал еще и ряд руководителей ОТГ. Как результат:

"Укрзалізниця" бесплатно передала более 70 тыс. литров дизеля стоимостью более 1,7 млн грн ;

стоимостью более ; все топливо оказалось в распоряжении частной компании ;

; дальнейшая судьба горючего неизвестна.

Ответственным лицам из "Укрзалізниці" за то что "налили" горючего ООО "КБК" сейчас грозит ответственность по ч. 5 ст. 191 УК – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет). А ООО "Корпорация бугские карьеры", хотя и является, по версии правоохранителей, основным выгодоприобретателем сделки, обвинения по этому делу каким-то образом избежало.

Кто стоит за этими компаниями

Фамилия Ясеницкого начали упоминать в связи с "Южэнергостроем" с 2013 года, когда 48% компании получило ООО "Бранден", оформленное на Матвея и Анастасию Ясеницких. По данным СМИ, их сын Иван Ясеницкий был гендиректором "Южэнергостроя".

Несмотря на это, в те годы компанию часто связывали с бизнесменом Александром Альтманом – фигурантом рейдерского захвата ТВі. Через ООО "А-Трейд" он владел около 14% "Южэнергостроя" с 2009 года. Но в 2018-м "А-Трейд" вышло из состава учредителей, и 100% компании перешли к Анастасии Ясеницкой. С 3-го квартала 2023 года владельцем стал ее муж Матвей Ясеницкий.

Что касается ООО "Корпорация бугские карьеры", то компания была создана в 2014 году под названием "Александровский гранитный карьер" и переименована в "КБК" в 2017 году. В 2016-м ее владельцами стали Матвей Ясеницкий и Андрей Пелещук (по 50%). С 2019 года 100% компании принадлежат Ясеницкому. Сейчас Матвею Ясеницкому 86 лет.

"Учитывая историю "Южэнергостроя", внимание НАБУ и подозрительную активность компании в тендерах последних лет, не исключено, что фамилия Ясеницкого может появиться и в контексте дела "Мидас". Тем более, что на "пленках Миндича" красной нитью проходит тема хищения на объектах защиты для атомных станций, а "Южэнергострой", как уже упоминалось, взялся за 595 млн грн защитить один из объектов до 25 декабря 2025 года", – считают расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что фигуранты коррупционной схемы "Мидас" посещали здания ГБР и общались со следователем и руководителем подразделения по рабочим вопросам якобы в рамках уголовного производства. Одним из лиц является бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

