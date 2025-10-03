Предлагал "содействие": СБУ задержала чиновника Минюста, который занимался схемами для уклонистов. Фото
Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации, которую организовал один из руководителей Центрального межрегионального управления Министерства юстиции. Как выяснилось, чиновник предлагал уклонистам в Киеве содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных выводов о "плохом" здоровье.
Отдельно фигурант обещал клиентам, что сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК. Как сообщает СБУ, стоимость таких "услуг" составляла 20 тыс. долларов США.
Незаконная сделка в Киеве
В Службе отмечают, что "фигурант использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах". Поэтому сейчас следователи пытаются установить всех участников преступления".
А задержали чиновника "на горячем", когда он получал часть взятки от очередного уклониста. Сотрудники СБУ задокументировали преступления задержанного.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч.3 ст. 15, ч.1 ст.114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и ч.3 ст. 369-2 (принятие неправомерной выгоды за влияние на принятие уполномоченным лицом решения, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.
По указанным статьям злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Другие аналогичные случаи
Ранее в Хмельницком полицейские задержали 57-летнюю местную жительницу, которая также наладила схему заработка на уклонистах. Она обещала за 22 тысячи долларов оформить фиктивную инвалидность военнообязанным жителям региона. Женщину задержали с поличным, когда она получила средства от очередного клиента.
В Одесской области СБУ задержала руководителя и двух членов МСЭК, которые организовали незаконную схему заработка на уклонистах. Они оформляли фейковые выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности. За свои "услуги" брали не менее 3 тыс. долларов США.
Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!