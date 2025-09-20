Организовал незаконное пересечение границы для уклонистов: на Буковине задержали экс-пограничника. Фото

На Буковине 16 сентября сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". Рядом с ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.

По данным полиции Черновицкой области, организатором оказался 29-летний житель села Берегомет. Он подыскивал мужчин призывного возраста, которые пытались сбежать из Украины, и за деньги организовывал переправку в Румынию. Во время задержания мужчина пытался избавиться от полученных средств, однако правоохранители задокументировали преступление.

Схема с уклонистами

Как сообщает канал ГПСУ Украины, к противоправной деятельности бывший пограничник привлек 23-летнего жителя Красноильска. Молодой человек хорошо знал пограничную местность и выполнял роль проводника.

По местам жительства обоих фигурантов и в их авто провели обыски. Правоохранители изъяли два автомобиля, мотоцикл, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Задержание произошло по статье 208 УПК. Участникам схемы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). По этой статье предусмотрено от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Документирование преступления

Следствие установило, что мужчина работал по отработанной схеме, используя посредников. Во время "операции" он получил от клиента 6500 евро за переправку, после чего его задержали. В момент передачи денег организатор пытался уничтожить купюры, но правоохранители успели их изъять.

Сейчас следователи совместно с прокуратурой проверяют возможную причастность других лиц к схеме. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правоохранители разоблачили на коррупционной схеме подполковника Минобороны во Львове. Он способствовал выезду уклонистов за границу. Отмечается, что он также помогал мужчинам призывного возраста с отсрочкой от мобилизации.

Также, в начале сентября, в столице задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро."Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

