Обещала оформить фиктивную группу инвалидности: в Хмельницком задержали женщину, которая зарабатывала на уклонистах. Фото

В Хмельницком полицейские задержали 57-летнюю местную жительницу, которая наладила схему заработка на уклонистах. Она обещала за 22 тысячи долларов оформить фиктивную инвалидность военнообязанным жителям региона.

Видео дня

Об этом сообщили спецслужбы СБУ и полиции Хмельницкой области. Отмечается, что злоумышленницу задержали с поличным, когда она получила средства от "клиента".

Подробности дела

Как установило расследование, злоумышленница обещала за соответствующую плату помочь избежать призыва на военную службу по мобилизации.

Она убеждала потенциального "клиента" – местного жителя, которому отказали в продлении бронирования на работе, – что сможет "решить вопрос" с оформлением ему фиктивной инвалидности, что могло бы освободить от мобилизации.

Чтобы доказать свои "влиятельные связи", злоумышленница за дополнительные 500 долларов подделала медицинскую справку о том, что мужчина получил бытовую травму и находится на лечении в медицинском учреждении.

А за свою "основную услугу" по оформлению инвалидности женщина сначала требовала 12 тысяч долларов США, а впоследствии увеличила сумму до 22 тысяч.

Какое наказание грозит злоумышленнице

Правоохранители задержали фигурантку сразу после того, как она получила деньги у "клиента".

Задержанной сообщили о подозрении по двум статьям: ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). Санкция последней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Продолжается следствие для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Запорожье разоблачили адвоката, которая организовывала незаконный выезд мужчин за границу. К "делу" она привлекла своего сожителя и еще одного мужчину. Они вместе консультировали "клиентов", собирали документы и средства, занимались изготовлением поддельных справок. Оформление фиктивной инвалидности у этой группы стоило 14 тыс. долларов, еще за 8 тыс. долларов уклонистов переправляли за границу.

В Одесской области СБУ задержала руководителя и двух членов МСЭК, которые организовали незаконную схему заработка на уклонистах. Они оформляли фейковые выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности. За свои "услуги" брали не менее 3 тыс. долларов США.

На Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!