Торговали справками: СБУ задержала в Одесской области руководство 'обновленной МСЭК', которое зарабатывало на уклонистах. Фото

В Одесской области правоохранители задержали руководство медико-социальной экспертной комиссии, которое зарабатывало на уклонистах. Фигурантами уголовного дела оказались руководитель и два члена МСЭК, которые организовали незаконную схему заработка.

Видео дня

Фейковые заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности они оформляли минимум за 3 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

Служба безопасности ликвидировала схему уклонения от мобилизации в Белгород-Днестровском районе. По данным правоохранителей, для создания поддельных медицинских документов организатор сделки привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора.

Правоохранители задокументировали, как они получили "заказ" от не менее полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы. Сотрудники СБУ задержали всех троих фигурантов "на горячем", когда им передавали очередные взятки за фейковые документы.

Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16 сентября на Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в приграничную зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!