Помогали бежать за границу: СБУ и Нацполиция ликвидировали еще четыре 'уклонистские схемы' в разных регионах. Фото

Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации. Также правоохранители задержали организаторов сделок в разных регионах Украины, были возбуждены уголовные дела.

Видео дня

За суммы от 12 до 18 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска. Об этом рассказали в СБУ.

Харьковская схема

Так, на Харьковщине военная контрразведка СБУ "с поличным" задержала 57-летнего дельца, который торговал фиктивными заключениями военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Согласно материалам дела, фигурант обещал своим клиентам повлиять на знакомых членов ВВК для оформления подделки с последующим снятием с воинского учета.

Львовская схема

Во Львовской области военная контрразведка СБУ разоблачила врача местного центра скорой помощи, который продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности.

Для реализации сделки медработник привлекал знакомых членов из экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (напомним, что это бывшая МСЭК).

Также во Львове задержаны двое жителей региона, которые за деньги пытались организовать каналнелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

Трансфер в Хмельницкой области

В Хмельницкой области подозрение получили двое фигурантов, которые организовали "трансфер" уклонистов к западной границе.

В "пакет услуг" также входил инструктаж по пути побега в соседнюю страну, дистанционное сопровождение во время пешего пересечения лесных массивов и при необходимости обеспечивали лодками, лестницами или другими средствами для незаконного пересечения границы.

Что грозит фигурантам

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием (ч.3 ст.332 и ч. 3 ст.369-2 соответственно).

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества, отмечают в СБУ.

Другие схемы

Как сообщал OBOZ.UA, недавно двое братьев-близнецов на резиновой лодке планировали переплыть Днестр, чтобы незаконно покинуть территорию Украины и добраться до Молдовы. Twin-туру помешали работники пограничной службы, которые задержали беглецов еще до начала заплыва.

Пограничники в Ривненской области также разоблачили очередную схему нелегального выезда из Украины. Организаторов преступления задержали с поличным во время передачи денег, а стоимость пересечения границы составила 12 тыс. евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!