Путь за границу за €12 тыс.: в Украине разоблачили 'схему' нелегального выезда из страны. Фото

В Ривненской области разоблачили очередную схему нелегально выезда из Украины. Организаторов преступления задержали на горячем при передаче денег.

Стоимость пересечения границы составляла 12 тыс. евро. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Подробности преступления

По информации пограничников, схему нелегального выезда из страны разоблачила совместная группа оперативников пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины "Центр", полицейских и работников прокуратуры при поддержке спецназовцев из "Дозор-Житомир".

Правоохранители установили, что за 12 тыс. евро организаторы планировали "доставить" за пределы страны двух "клиентов" призывного возраста.

В полиции уточнили, что, обходя на автомобиле контрольно-пропускные пункты, фигурант дела должен был доставить "клиентов" в оговоренное место, однако был разоблачен полицейскими и пограничниками.

Следователи задержали 18-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. предварительным сговором группой лиц, в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 565 760 грн, которую он пока не внес. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, контроль за воинским учетом призывников, военнообязанных и резервистов в течение 2026 года будет усилен. Это касается и розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации: Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут получать сообщения о нарушителях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

