'Twin-тур в Молдову отменен': пограничники помешали попытке братьев-близнецов переплыть Днестр. Видео

Двое братьев-близнецов на резиновой лодке планировали переплыть Днестр, чтобы незаконно покинуть территорию Украины и добраться до Молдовы. Twin-туру помешали работники пограничной службы, которые задержали беглецов до начала заплыва.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Позже полиция установила организаторов схемы.

"Twin-тур в Молдову отменен... пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы", – говорится в сообщении.

Что известно

Отмечается, что 24-летние братья-близнецы планировали переплыть Днестр на резиновой лодке, чтобы добраться до Молдовы.

Несмотря на сильное течение и низкую температуру воды, они сознательно подвергали себя опасности. Пограничники оперативно задержали нарушителей еще до выхода на воду.

"Впоследствии правоохранители установили организаторов схемы. До границы братьев доставили двое злоумышленников. Стоимость "услуги" – $8000. Их задержали на окраине соседнего села", – говорится в сообщении.

В отношении близнецов составлено административное правонарушение, а организаторам объявлено подозрение.

Напомним, в Винницкой области 31-летний украинец утонул, пытаясь переплыть реку. Таким образом он хотел пересечь государственную границу. Мужчину не успели спасти из-за сложных погодных условий.

Как писал OBOZ.UA, пограничники в Ровенской области разоблачили очередную схему нелегального выезда из Украины. Организаторов преступления задержали с поличным во время передачи денег, а стоимость пересечения границы составляла 12 тыс. евро.

