Подозреваемому в убийстве Андрея Парубия изменили подозрение: какое наказание теперь ему грозит

Подозреваемому в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия изменили ранее сообщенное подозрение. Ему инкриминируют посягательство на жизнь народного депутата Украины. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Видео дня

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора во вторник, 2 сентября. Отмечается, что правовая квалификация уголовного правонарушения изменена с учетом собранных доказательств.

Теперь действия львовянина квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 112(посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) и ч. 1 ст. 263(незаконное обращение с оружием).

"Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Отметим, что ранее вместо ст. 112 злоумышленнику инкриминировали ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)

Во вторник, 2 сентября Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Ефремова раздалась стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер. Изначально его личность не была установлена, но рассматривался российский след.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика.

Около полуночи 1сентября состоялось задержание предполагаемого убийцы. Сообщалось, что преступник тщательно готовился к нападению: вел слежку, планировал маршрут и момент для убийства. Руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский подтвердил, что задержан 52-летний житель Львова, который не имел постоянного места работы.

Мужчина использовал три разных автомобиля для преследования жертвы. После убийства он временно скрывался в Винниках. Мы также рассказывали, что задержанный, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Именно так фигурант вышел на связь с российскими спецслужбами. Враг заказал убийство в обмен на тело его погибшего сына.

Как сообщал OBOZ.UA, чин похорон Андрея Парубия прошел во Львове 2 сентября. Он начался в 12:00 в соборе Святого Юра.

Также OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие, и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!