СБУ и ГУР сорвали теракт ФСБ против лидера российского оппозиционного движения, прибывшего в Украину
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки предотвратили теракт, который готовила российская ФСБ. Целью вражеских спецслужб был один из лидеров российского оппозиционного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 2 сентября. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.