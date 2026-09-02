СБУ и ГУР сорвали теракт ФСБ против лидера российского оппозиционного движения, прибывшего в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки предотвратили теракт, который готовила российская ФСБ. Целью вражеских спецслужб был один из лидеров российского оппозиционного движения.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 2 сентября. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.