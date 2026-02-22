Перепутал законы? Как глава Госфинмониторинга Пронин оправдывался за прогулы заседаний ВСК

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин утверждает, что появления на вызовы временной следственной комиссии Верховной Рады якобы являются необязательными. Однако он, объясняя игнорирование заседаний, неточно протрактовал закон.

Что заявил глава ГСФМ

Пронин, комментируя материал BIHUS Info о своих зарубежных командировках и пропусках парламентских ВСК, рассказал, что поездки в иностранные государства в целом связаны с деятельностью Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Об этом он сказал изданию "Полтавщина".

Чиновник заверил, что к таким форумам готовится не только Госфинмониторинг, но и, к примеру, ГУР и СВР Украины, и подготовка может длиться месяцами.

Одна из его командировок (а именно поездка в Танзанию) состоялась для встречи глав финансовых разведок по приглашению президента этой страны. Пронин заявил, что активная международная деятельность дает хорошие результаты: РФ ограничили участие в этой организации, а Швейцария начала предоставлять Украине информацию о движении средств, чего не делала раньше.

Что касается пропуска заседаний ВСК, то Пронин пояснил, что парламент осуществляет контроль над Кабмином, а не над отдельными структурными подразделениями. Поэтому он считает, что визиты во временную следственную комиссию – это "его добрая воля".

Чиновник добавил, что нардепы могут направить официальный запрос в его ведомство, если им нужна какая-то конкретная информация.

О каком нюансе забыл Пронин

В BIHUS Info заметили комментарий руководителя ГСФМ и отреагировали на его заявления. "Похоже, глава Финмона не до конца разобрался в законодательстве", – с иронией написали журналисты на Facebook-странице проекта.

Они пояснили, что норма, на которую ссылается Пронин, не касается деятельности временной следственной комиссии. Парламентская ВСК – это специальный орган с особым статусом.

Часть 1 статьи 19 ЗУ "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" говорит о том, что должностные и служебные лица органов государственной власти и местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, а также отдельные граждане обязаны явиться по приглашению следственной комиссии и дать правдивые показания или объяснения относительно обстоятельств, которые являются предметом расследования, в порядке, установленном законом.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины неожиданно положительно оценил работу руководства Государственной службы финансового мониторинга несмотря на то, что ее глава Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук фигурируют в уголовном производстве по хищению более 200 млн грн, выделенных Полтавской ОГА на строительство оборонных фортификаций.

