Не помешало ни уголовное дело, ни жалобы НАБУ: Кабмин подозрительно высоко оценил работу Пронина и его зама в Госфинмоне

Кабинет министров Украины неожиданно положительно оценил работу руководства Государственной службы финансового мониторинга, несмотря на то, что ее глава Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук фигурируют в уголовном производстве о хищении более 200 млн грн, выделенных Полтавской ОВА на строительство оборонных фортификаций.

Это следует из результатов проверки служебной деятельности государственных секретарей за 2025 год. Об этом сообщили источники OBOZ.UA, соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

В нем прямо указано, что Пронин получил за свою работу оценку "положительно", а Корольчук – "отлично". В целом, ни один чиновник, упомянутый в документе, не получил оценки ниже "положительно", что и само по себе вызывает вопросы.

Оценки Пронина и Корольчука выглядят особенно сомнительно из-за связи с громким уголовным производством о хищениях на фортификациях и продаже "брони" от мобилизации. Даже если предположить, что их причастность не будет доказана, репутацию чиновников уже нельзя назвать идеальной.

Так, к примеру, в конце октября-2025 детективы НАБУ, по данным СМИ, провели обыск у Корольчука. Отмечалось, что во время следственных действий в доме и автомобиле чиновника было обнаружено значительное количество наличности, печати различных юридических лиц, документы, связанные с деятельностью ФЛП, флеш-накопители и SIM-карты. Журналисты тогда отмечали, что сам характер изъятых вещей может свидетельствовать о вероятном участии Корольчука в схемах по легализации средств.

Фигурантом того же производства, в рамках которых прошел обыск у Корольчука, является и его шеф, председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин, который на момент реализации схемы был главой Полтавской ОВА. Досудебное расследование осуществляют детективы НАБУ под процессуальным руководством САП.

Что известно о "деле Пронина"

Уголовное производство, в рамках которого фигурируют должностные лица Госфинмона, касается возможного хищения более 200 млн грн бюджетных средств, выделенных Полтавской ОВА на строительство фортификационных сооружений в Донецкой области.

По данным правоохранительных органов, следствие проверяет версию о функционировании организованной схемы, в которой средства могли выводиться через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей. Часть денег, по версии детективов НАБУ, могла быть легализована через финансовые операции с использованием фиктивных или транзитных структур.

В частности, в феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. В результате с компанией "ЕНК Construction" было заключено 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн.

Кроме того, что из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров, эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. В частности из-за отсутствия:

верхнего перекрытия (металлическая решетка и/или сетка);

арочных антидронових конструкций и бетонных перекрытий;

антиподрывных барьеров перед входом (бетонные плиты и/или мешки с песком);

водостоков;

маскировки.

Поэтому построенные сооружения могут защитить только от стрелкового оружия и обломков от минометных снарядов, но уязвимы к беспилотникам, барражирующим боеприпасам, планирующим бомбам или управляемым боеприпасам (ФАБ с УМКП и КАБ). Кроме того, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн, в частности:

более 22 млн грн переплатили на заградительных пирамидах (закупались через фирму-посредника "Примум Актив");

21 млн грн списали на фиктивную доставку;

6,7 млн грн переплатили на пиломатериалах.

Общая же стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн.

Следствие считает, что в рамках схемы полтавские компании также направляли работников на строительство фортификации в обмен на получение от ОВА статуса "критичности". При этом деньги на работы списывались на совсем других людей, а работники этих компаний получали бронирование вместо зарплаты.

Во время следственных действий было выявлено 14 отдельных злонамеренных кейсов – в частности, факты получения взяток, завышения стоимости работ, фиктивных подрядов и продажи "брони" от мобилизации.

Журналисты также утверждали, что впоследствии Пронин мог организовать схему незаконного уклонения от мобилизации уже в Госфинмониторинге. Расследователи обратились в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения о совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

"Отличная" работа Госфинмона с НАБУ

Ныне возглавляемая Прониным Госслужба финмониторинга фактически игнорирует НАБУ. С января 2025 года служба не предоставляло Бюро информацию о движении средств компании "Файер поинт", которую связывают с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем.

В НАБУ неоднократно заявляли, что Финмон под руководством Пронина месяцами не отвечает на запросы бюро по "чувствительным" расследованиям. Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что НАБУ отправляло Госфинмониторингу по несколько запросов "один за другим", чтобы получить данные о движении средств и подозрительных транзакциях по оборонным закупкам, но ответа не получило.

Пронин, напомним, возглавил Госфинмониторинг в конце 2024 года. До этого, когда ведомством з 2014 года руководил Игорь Черкасский, проблем с ним у НАБУ не возникало. Об этом косвенно свидетельствуют слова детектива НАБУ Александра Абакумова.

В ответ на вопрос о сотрудничестве с Госфинмониторингом в рамках операции "Мидас" о топ-коррупции в энергетике он также заявлял, что у бюро последнее время возникают трудности с получением данных от указанного ведомства. В то же время, по его словам, при "старом финмоне" (т.е. под руководством Игоря Черкасского) НАБУ порой даже начинало расследования на основании предоставленных Госфинмониторингом данных.

Более того, Пронин не увидел у фигурантов "пленок Миндича" "ни одной подозрительной операции". По его словам, подозреваемые покупали "где-то что-то по мелочи", а банки не сообщали о крупных сделках.

Это заявление лишь подчеркивает наличие озвученных НАБУ проблем с Финмоном, которые по странному стечению обстоятельств начались именно после увольнения предыдущего главы ведомства Игоря Черкасского.

Как эти факты могли привести к "отличной" и "положительной" оценке деятельности "топов" Госфинмона – вопрос открытый. Также невозможно не задать и другой вопрос: в нарушениях какого масштаба должны быть замешаны чиновники в Украине, чтобы получить более низкую оценку?