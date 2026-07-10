"Он настоящий придурок": беглый олигарх Онищенко опроверг, что внес залог за Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко вышел под залог в размере 10 млн гривен, установленный Высшим антикоррупционным судом. Наибольший взнос, 5 млн гривен, внесла компания, которую YouControl связывает с группой компаний бывшего народного депутата Александра Онищенко, однако сам он это категорически опроверг.

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Об этом сообщили журналисты "Схем", сославшись на источники в правоохранительных органах. Сам Александр Онищенко в комментарии журналистам заявил, что не имеет отношения к компаниям, фигурирующим в материале, и опроверг какие-либо связи с Николаем Тищенко.

По информации "Схем", общая сумма залога составила 10 млн гривен. Из них внесли:

650 тыс. гривен сам Николай Тищенко;

5 млн гривен — днепровская компания "Востоктранслогистика";

4,35 млн гривен — предприниматель и бывший кандидат в народные депутаты Константин Бурковский.

Наибольший взнос внесла компания "Востоктранслогистика", основным видом деятельности которой является сдача в аренду машин, оборудования и других товаров. Ее официальным владельцем является уроженец Днепра Дмитрий Передерий.

Согласно данным YouControl, эта компания, а также другая фирма Передерия, "СК "Днепровский"", входят в группу компаний бывшего народного депутата от "Партии регионов" Александра Онищенко. Журналисты отмечают, что в 2021 году против Онищенко были введены санкции США, а в 2025 году — санкции СНБО Украины. Кроме того, с 2016 года он находится в розыске НАБУ по делу о хищении более 1,6 млрд гривен в "Укргаздобыче".

Сам Онищенко опроверг информацию о своей причастности к компаниям, внесшим залог.

"Я 10 лет не живу в Украине. Это старые компании, их закрыли еще в 2016 году", — сообщил он.

На вопрос журналистов, поддерживает ли он связь с Николаем Тищенко, Онищенко ответил:

"Нет, он редкий мудак".

Владелец компании-залогодателя Дмитрий Передерий от комментариев отказался.

"Извините, комментариев нет", — написал он журналистам.

Еще 4,35 млн гривен, по данным "Схем", внес Константин Бурковский, уроженец Луганской области. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. Ранее Бурковский возглавлял государственное объединение "Тернопольспирт", а сейчас является соучредителем общественной организации "Настоящая демократия".

Журналисты также отмечают, что эта общественная организация фигурировала в уголовном производстве Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры по делу об похищении, пытках и умышленном убийстве участников протестов во время Революции достоинства. Соучредителем организации вместе с Бурковским был Александр Волков, которого в 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к девяти годам лишения свободы.

Согласно информации в материале, Бурковский также владеет тремя компаниями, которые, согласно данным YouControl, в настоящее время не ведут финансово-хозяйственной деятельности. С 2023 года он работает частным предпринимателем в сфере права. Журналисты обратились к нему за комментарием, однако ответа не получили.

Что предшествовало

Народный депутат Николай Тищенко, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов, внес залог, установленный Высшим антикоррупционным судом, в размере 10 млн гривен. По словам его адвоката, средства внесли сам депутат и ещё одно лицо, личность которого защите неизвестна.

Адвокат пояснил, что полный текст судебного решения сторона защиты получила лишь накануне, поэтому окончательное решение о подаче апелляционной жалобы еще не принято.

В чём подозревают нардепа

По данным НАБУ и САП, в августе 2023 года Тищенко якобы вымогал более 1 млн долларов у мужчины, которого считал причастным к деятельности колл-центров. Следствие утверждает, что в обмен на деньги депутат обещал обеспечить ему "защиту" и оказать давление на конкурентов. Кроме того, правоохранители подозревают его в легализации около 12,6 млн гривен посредством фиктивного дарения средств и последующего декларирования их как законных доходов.

В начале июля ВАКС избрал Тищенко меру пресечения с залогом в 10 млн гривен. Сам депутат назвал определенную судом сумму необоснованной.

3 июля в Киеве неизвестный бросил в Тищенко помидоры. После этого между ними возник конфликт, а видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко также обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи. Инцидент произошел в июне 2024 года в Днепре. По статье, которую ему инкриминируют, народному депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

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