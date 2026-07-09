Депутат Тищенко внес залог в размере 10 млн грн по делу о вымогательстве взятки: все подробности

Народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в вымогательстве взятки в размере 1 миллиона долларов, внес установленный судом залог в размере 10 млн гривен. Известно, что средства предоставил сам депутат и еще одно анонимное лицо.

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Об этом сообщает "Суспильне". В то же время защита в настоящее время решает, будет ли она обжаловать в апелляции избранную в отношении Тищенко меру пресечения.

Защита подтвердила внесение залога

Как отмечается, адвокат нардепа подтвердил внесение залога в размере 10 млн гривен, ранее установленного судом.

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, кто этот человек", – объяснил правозащитник.

Адвокат также сообщил, что сторона защиты в настоящее время рассматривает возможность обжалования решения ВАКС (Высшего антикоррупционного суда) относительно избранной меры пресечения.

По его словам, полный текст судебного решения защита получила лишь накануне, поэтому окончательное решение о подаче апелляционной жалобы пока не принято.

Что предшествовало

По информации НАБУ и САП, в августе 2023 года Николай Тищенко вымогал более 1 миллиона долларов у человека, которого считал причастным к деятельности колл-центров. По данным следствия, в обмен на эти средства он якобы обещал обеспечить собственную "защиту" и оказать давление на конкурентов. Кроме того, правоохранители считают, что депутат легализовал около 12,6 миллиона гривен посредством фиктивного дарения средств, а также задекларировал их как законные доходы.

В начале июля Высший антикоррупционный суд Украины назначил народному депутату залог в размере 10 млн гривен. Тищенко возмутило это решение, поэтому он пожаловался на "необоснованную" сумму залога.

3 июля в Киеве неизвестный забросал помидорами подозреваемого в коррупционном преступлении народного депутата Николая Тищенко. Политик едва не подрался со своим обидчиком, однако не смог его догнать. Видео инцидента активно публиковали в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, также Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи. Инцидент произошел в июне 2024 года в Днепре. По статье, которую ему инкриминируют, народному депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

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