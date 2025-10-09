Суд смягчил меру пресечения для Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко: в чем их обвиняют и как идет рассмотрение дела

В четверг, 9 октября, была изменена мера пресечения для народного депутата Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко. Обоих обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи.

Стоит отметить, что заседание проходило в Шевченковском райсуде города Днепр. Об этом пишет "Суспільне".

Ранее суд до 21 октября продлил Николаю Тищенко и Богдану Писаренко домашний арест.

Теперь же, по решению суда, обоим изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство, сроком на два месяца – до 9 декабря. Обвиняемые присоединились к судебному заседанию в режиме онлайн.

Следующее заседание состоится 10 ноября.

Что известно о деле Николая Тищенко

Тищенко обвиняют в том, что в июне 2024 года в центре Днепра он в сопровождении людей в камуфляже и полицейского силой задержал воина ГУР, ветерана войны Дмитрия Мазоху (Павлова), который в этот момент гулял с ребенком в коляске. У него отобрали ребенка из рук, надели наручники и начали избивать. Видео инцидента было распространено в соцсетях.

После общественной огласки Тищенко получил подозрение в пытках и незаконном лишении свободы бывшего воина ГУР, суд назначил ему 60 дней домашнего ареста.

Охранника Тищенко Константина Цубера приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако он заключил сделку со следствием, обязавшись давать показания против Тищенко, и был освобожден от наказания.

Самому нардепу грозит до пяти лет лишения свободы. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Тищенко, кроме того, НАБУ расследует его вероятное незаконное обогащение на более чем 30 млн грн.

По данным движения "Честно", Тищенко почти год ходил с проверками от ВСК по вырубке лесов после того, как она прекратила свою деятельность, и отчитывался о разоблачении якобы коллцентров и ботоферм. В Днепре парламентарий также объявил о рейде на сети ботоферм и коллцентров, а в суде продолжал утверждать, что борется с коррупцией.

В январе Тищенко на заседание Рады заявил, что "полностью пересмотрел" свою позицию и больше не планирует бороться с колл-центрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве выставили на продажу ресторан Emerald, бывший "Велюр" Николая Тищенко. Заявленная цена – 1,5 млн долларов, однако в объявлении указано, что окончательную стоимость можно обсуждать. Это заведение стало скандально известным в 2020 году, когда во время пандемии продолжало работу, а Тищенко это отрицал.

