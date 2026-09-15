"Муза" Кропивы обжаловала меру пресечения: какое решение принял ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу защиты Елизаветы Ивахненко, известной как "Муза". Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции – подозреваемая и в дальнейшем будет находиться под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн гривен.

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Жалобу её адвокатов суд не удовлетворил. Об этом сообщает "Суспильне".

Что просила защита Ивахненко

В ходе апелляции адвокаты просили отменить содержание Ивахненко под стражей или заменить его личным обязательством или домашним арестом с электронным браслетом. Также защита просила уменьшить размер залога и разрешить подозреваемой общаться с матерью Татьяной Ивахненко и младшим братом.

Адвокат Евгений Пилипенко заявил, что материалы, рассматривавшиеся в ходе апелляции, фактически не отличаются от тех, что были представлены при избрании меры пресечения. По его словам, исключением стали лишь данные о личности Ивахненко и её имущественном положении.

Защита также утверждала, что Ивахненко не знала о существовании преступной организации и возможном преступном происхождении средств. Адвокат отметил, что материалы дела, по его мнению, не содержат доказательств её осведомлённости о возможном "крышевании" колл-центров или легализации средств.

"Я не защищаю „Музу", а защищаю Елизавету Ивахненко", – заявил Пилипенко.

Что заявила Ивахненко в суде

Сама Ивахненко заявила, что не признает себя виновной и не знала о существовании преступной организации.

"Я не признаю себя виновной ни в чём. Я не знала о якобы преступной организации", – сказала она.

Подозреваемая также рассказала о своем имущественном положении. По её словам, она имеет юридическое и философское образование, работала в университете и международном фонде, а также занималась предпринимательской деятельностью.

Ивахненко сообщила, что в 2020–2025 годах получила от контрагентов 3 млн 388 тыс. гривен, а ее доход как индивидуального предпринимателя в 2025 году составил около 7 млн гривен. Она заявила, что оказывала юридические и консультационные услуги, в частности проверяла сайты. Также, по её словам, у неё есть нежилое помещение стоимостью около 7 млн гривен.

Комментируя поездки за границу и дорогие вещи, Ивахненко заявила, что начала путешествовать с 2022 года, а её поездки обычно длились от нескольких дней до недели. Дорогие украшения и другие подарки, по её словам, ей могли дарить мужчины, с которыми она ранее состояла в отношениях.

Какое решение принял суд

Ивахненко также заявила, что не считает содержание под стражей обоснованным, и поставила под сомнение установленный размер залога.

"Я не считаю, что я тот человек, который должен находиться под стражей", – сказала она.

По её словам, в настоящее время у неё нет достаточных средств для внесения залога: "У меня сейчас ничего нет".

По итогам рассмотрения Апелляционная палата ВАКС оставила постановление суда первой инстанции без изменений. Елизавета Ивахненко останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн гривен, а апелляционную жалобу защиты суд не удовлетворил.

Что известно об операции "Карфаген"

5 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В НАБУ новое расследование получило название "Карфаген". Его главным фигурантом стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

В прошлом году к противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Они получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров , которые наносили ущерб как украинцам, так и иностранцам.

Средства, полученные таким преступным путем, фигуранты легализовали с помощью следующих схем:

20 млн грн было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества (вероятно, автомобилей);

было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества (вероятно, автомобилей); 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) были легализованы путем перерегистрации на третьих лиц с целью сокрытия реального права собственности. Речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;

(минимальная рыночная стоимость) были легализованы путем перерегистрации на третьих лиц с целью сокрытия реального права собственности. Речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат; более 10 млн грн было спрятано на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от "предпринимательской деятельности".

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров лиц, причастных к "крышеванию" колл-центров. Кропива фигурирует в них под прозвищем "Канцлер".

6 сентября суд поместил Кропиву под стражу с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн. Определение меры пресечения для его "музы" Ивахненко отложили на следующий день, 7 сентября: она останется под стражей до 2 ноября, если не найдет 20 млн грн для внесения залога.

Во время избрания меры пресечения для Кропивы прокурор САП в суде заявил, что тот действовал при "полной поддержке" генпрокурора Кравченко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был примерный механизм распределения денег от колл-центров по операции "Карфаген". По данным СМИ, средства могли собираться через так называемое "единое окно", а к их распределению могли быть привлечены представители нескольких государственных структур.

Стало известно, что куратором колл-центров по операции "Карфаген" оказался президент ФК "Харьков".

Также тень нависла над генеральным прокурором Русланом Кравченко. Его упоминают на записях, к тому же Кропива выполнял для генпрокурора различные поручения, далекие от должностных инструкций. В частности, он покупал для Кравченко технику, бронировал апартаменты и руководил ремонтомв доме в Козине Обуховского района, которым , по данным Bihus.Info, пользуется генпрокурор Кравченко.

Сам генпрокурор после нескольких дней молчания 6 сентября наконец прокомментировал обнародованные в суде аудиозаписи, в которых он фигурирует.

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