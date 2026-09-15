Выехать в ЕС станет сложнее: как изменится для украинцев ситуация на границе

Украинцев, планирующих выезжать в Европейский Союз на автобусах, предупредили об изменении ситуации на границе с Польшей. Так, из-за масштабных ремонтных работ автобусы, следующие к пункту пропуска "Шегини – Медика", будут перенаправлены на другие пограничные переходы.

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Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта. Отмечается, что ремонтные работы продлятся с 20 сентября 2026 года по ноябрь 2027-го.

Альтернативные пункты пропуска для автобусного транспорта

Чтобы обеспечить бесперебойное выполнение пассажирских рейсов, автобусный поток перенаправят на следующие КПП:

"Смильница — Кросценко";

"Нижанковичи — Мальховице";

"Краковец – Корчова".

Что нужно делать перевозчикам

Несмотря на эти изменения, перевозчикам следует заблаговременно учитывать изменения при планировании новых маршрутов и графиков движения.

"Напоминаем: регулярные рейсы могут регистрироваться в системе "еЧерга" на выезд из Украины за 30 дней, нерегулярные — за 3 суток до предполагаемой даты пересечения границы. Просим перевозчиков учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября", — отмечается в сообщении министерства.

Польша изменит правила пересечения границы с Украиной

На фоне российских атак на поезда и грузовики в Украине вблизи польской границы премьер-министр Польши Дональд Туск решил пересмотреть правила пересечения границы – чтобы движение через контрольно-пропускные пункты ускорилось и возле них не скапливались автомобили. Это должно обезопасить как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от будущих атак.

"Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Не думаю, что нужно это объяснять, но это наше слабое место", – отметил польский премьер.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить с Министерством финансов Польши.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев, въезжающих в Польшу, всё чаще могут регистрировать как туристов, а не как лиц, прибывающих для получения временной защиты. Особенно заметной такая тенденция стала весной 2026 года на отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе. Правозащитники обратили внимание на резкое сокращение количества въездов граждан Украины, которые пограничники классифицируют как эвакуацию или въезд в рамках временной защиты.

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