Посвятила сцене 70 лет жизни: умерда народная артистка Украины и легенда театра Франко Галина Яблонская. Фото

14 сентября отошла в вечность народная артистка Украины Галина Яблонская, которой в этом году исполнилось 98 лет. Она была настоящей легендой Национального академического драматического театра им. Ивана Франко и посвятила сцене более 70 лет своей жизни.

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Об этом сообщил писатель и драматург Василий Неволов. Он отметил, что актриса ушла из жизни после тяжелой болезни.

"Печальную новость хочу Вам сообщить, театральная семья: сегодня улетела в Ирий душа Великой Артистки и Патриотки, народной артистки Украины, кавалера Орденов Княгини Ольги, лауреатки премии имени Марии Заньковецкой, премии "Бронек" и художественной премии "Киев" имени Амвросия Бучмы, почетной председательницы международного проекта-конкурса "Тарас Шевченко объединяет народы", жительницы Ивано-Франковска с семидесятилетним творческим стажем, не одинокой "Одинокой леди" – Галины Гиляровны Яблонской", – написал Неволов.

Чем запомнилась Галина Яблонская

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани. Ее мать была актрисой, а отчим – актером и режиссером. Впервые будущая народная артистка вышла на театральную сцену в шестилетнем возрасте, сыграв эпизодическую роль мальчика. А уже в восемь лет она получила роль Топси в спектакле "Хижина дяди Тома" Винницкого государственного театра.

В театр имени Франко Яблонская пришла в 1951 году. До этого она выступала в театрах Проскурова, Каменца-Подольского, Могилева-Подольского, Винницы и Днепра. Ее первым режиссером в театре Франко был легендарный Амвросий Бучма.

За десятилетия работы в театре Франко Яблонская сыграла десятки ролей. Среди них – Галя в "Назаре Стодоле", Регина в "Перекрестных путях", Настя в "Украденном счастье", леди Макдуф в "Макбете", Ольга Франко в "Тайне бытия" и Олеся Богдановна в "Одинокой леди". Последняя роль стала настоящей визитной карточкой актрисы, сотый показ постановки состоялся в феврале 2020 года.

Артистка вошла в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый длительный период выступления на театральной сцене". По состоянию на 2022 год ее имя оставалось на афишах театра уже 71-й сезон подряд.

Последние десятилетия жизни Яблонская посвятила не только театру имени Франко, но и созданному ею Героическому театру "Память" и международному проекту-конкурсу "Тарас Шевченко объединяет народы".

"Удивительно, как у этой самоотверженной женщины на все хватало времени, здоровья, мудрости, таланта и доброты?! Невероятно... Наша благодарность Вам за все безгранична... и вечна, как то наследие, которое Вы нам оставили!" – написал Неволов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году на "Площади Звезд" в Киеве, которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появилась особая звезда в честь Галины Яблонской – актрисы героического плана, народной артистки УССР, актрисы Национального академического драматического театра им. И. Франко.

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