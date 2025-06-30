Бывший глава Броварского ТЦК пользуется имуществом стоимостью почти $1 млн: расследование

Бывший руководитель Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и проводит ремонт в двух квартирах в Борисполе. Обнаруженное имущество, вместе с автомобилями семьи, оценивается журналистами в почти 1 миллион долларов США. Большинство состояния появились в течение последних лет – за время его руководства Броварским военкоматом.

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Сам Бурляй уверяет, что дом ему предоставили для проживания "товарищи", а деньги на ремонт в двух квартирах он занял у знакомых. Однако "Слідство.Інфо", которое провело расследование, обратили внимание, что официальные доходы чиновника не позволяют объяснить такие расходы.

Аренда элитного дома под Киевом

Журналисты установили, что Бурляй, который с августа 2022 по ноябрь 2024 года работал руководителем Броварского РТЦК и СП, арендует коттедж площадью 320 квадратных метров в престижном коттеджном городке под Киевом с марта 2024 года.

Журналисты попали на территорию элитного коттеджного городка и нашли тот самый дом, который арендует Бурляй уже больше года. Рядом с ним был припаркован автомобиль его жены, а за воротами расследователи заметили мотоцикл, приобретенный летом 2024 года.

С официального сайта коттеджного городка известно, что дом аналогичной площади без ремонта продают примерно за 380 тысяч долларов США. Готовый к проживанию коттедж с ремонтом, по данным сайта, оценивается в 590 тысяч долларов. Однако, когда журналисты обратились к риелтору под видом потенциальных покупателей, она сообщила, что информация на сайте устарела и сейчас домов с ремонтом в продаже нет. Чтобы узнать актуальную цену, они договорились об осмотре похожего дома.

Представительница коттеджного городка объяснила, что дом подобной площади без ремонта сейчас стоит около 400 тысяч долларов США. Она добавила, что средняя стоимость ремонта составляет примерно тысячу долларов за квадратный метр. Журналистам даже удалось получить фотографии ремонта, вероятно сделанного именно в этом доме. Таким образом, с учетом ремонта, стоимость коттеджа ориентировочно достигает 720 тысяч долларов.

Владелицей дома, который Бурляй арендует уже больше года, является пенсионерка Елена Черенкова. Всего через неделю после приобретения коттеджа она сдала его в аренду тогдашнему руководителю Броварского военкомата.

На вопрос о стоимости дома, госпожа Черенкова отказалась отвечать, объяснив, что покупала его вместе с сыном Павлом Гусаком. Он тоже не смог вспомнить точную цену покупки дома, в котором сейчас проживает Бурляй. Известно, что Гусак и Бурляй – бывшие бизнес-партнеры, которые в 2003 году вместе основали фирму "Николь", а теперь называют друг друга товарищами.

По словам владелицы, дом, стоимость которого может превышать 700 тысяч долларов, сдается Бурляю за 18 тысяч гривен в месяц. Однако, риелтор и руководитель компании Money Real Estate Александр Тимонович отмечает, что такая арендная плата значительно занижена – на рынке подобные дома сдают за 3000-3500 долларов в месяц.

Бурляй подтвердил, что арендует большой дом за 18 тысяч гривен в месяц, объяснив это тем, что его друг Павел Гусак попросил ухаживать за домом и позволил пожить там за символическую плату. Он также признал, что арендная плата значительно занижена, заметив, что "это мой товарищ, и у него так сложились обстоятельства".

Теща стала владелицей двух квартир в Борисполе

В ходе расследования "Слідство.Інфо" выяснило, что в период, когда Бурляй возглавлял Броварской ТЦК, его теща стала владелицей двух однокомнатных квартир в новом жилом комплексе в Борисполе (в 2020-2022 годах Бурляй возглавлял Бориспольский военкомат). По данным госреестра, каждая квартира в январе 2024 года была приобретена за 435 тысяч гривен, хотя сейчас подобные квартиры продаются примерно за 1,4 миллиона гривен – в три раза дороже.

Журналисты также получили справку об оценке стоимости этих квартир, согласно которой каждая из них стоит около 1,3 миллиона гривен, а в целом – более 2,6 миллиона гривен. Во время поездки в Борисполь они увидели, что в квартирах продолжается ремонт. Рабочий, который работает на объектах, подтвердил, что заказчиком ремонта является сам Юрий Бурляй.

В телефонном разговоре с журналистами Бурляй объяснил, что деньги на ремонт одолжил у товарища: "Я просто занял деньги и сейчас делаем ремонт, чтобы сдавать их [квартиры]. Вот товарищ просто дал под такие условия, что сделается ремонт, и после того, как они будут готовы к сдаче в аренду, эта арендная плата будет идти ему". На вопрос, почему заем не отражен в декларации и сколько именно занял военком, Бурляй ответил: "Давайте не вникать так глубоко".

Квартира в Вышгороде, которую арендовало МВД, стала собственностью семьи Бурляя

В 2024 году семья Бурляя расширила свое имущество: в том же году его жена Светлана вместе с детьми оформили право собственности на квартиру в Вышгороде. Эту же квартиру ранее арендовало Министерство внутренних дел Украины, а сам Бурляй декларировал ее аренду с 2015 года.

Стоит отметить, что до этого Бурляй служил в полиции и был арестован по делу о трагедии в Княжичах, где его подозревают в участии в преступной группировке, обвиняемой в ряде разбойных нападений и краж. Дело до сих пор рассматривается в Броварском суде, и Бурляй фигурирует в материалах как обвиняемый.

Согласно официальной оценке, стоимость этой квартиры сейчас превышает 5 миллионов гривен. Кроме того, в 2023 году Светлана Бурляй приобрела в этом же доме машиноместо стоимостью 229 тысяч гривен. Судя по всему, семья проживала в этой квартире много лет, пока не появился их роскошный загородный дом недалеко от Киева.

Не только элитная недвижимость, но и автомобили

Кроме недвижимости, семья Бурляя владеет несколькими транспортными средствами, среди которых Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и мотоцикл Honda NC750XD, оба приобретены в 2024 году. Общая стоимость автопарка, согласно декларации военного комиссара, составляет около 2,8 миллиона гривен.

В целом журналисты "Слідства.Інфо" подсчитали, что общая стоимость недвижимости и транспорта, которыми пользуется семья Бурляя, превышает 40 миллионов гривен, что примерно равно одному миллиону долларов США.

Официальные доходы экс-руководителя Броварского ТЦК не покрыли бы всех расходов

Эксперты, опрошенные журналистами "Слідства.Інфо", обратили внимание, что официальные доходы Юрия Бурлая, которые он указывает в своих декларациях, вряд ли могли покрыть все расходы, которые он совершил за последние несколько лет.

По словам руководителя правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергея Миткалика, декларация за 2024 год свидетельствует, что у Бурляя не было достаточно средств для приобретения имущества, проведения финансовых операций, а также оплаты аренды дома по заниженной цене. Он также подчеркнул, что если чиновник платит меньше рыночной стоимости аренды или покупки, это является нарушением закона о получении подарков.

"Это административное правонарушение, связанное с коррупцией, за которое предусмотрена административная ответственность. Если он говорит, что это товарищ, то это все равно его не спасает", – объяснил Миткалик.

Напомним, что с января 2025 года Бурляй, который ранее руководил Броварским военкоматом и до того – Бориспольским, получил повышение и сейчас занимает должность начальника отдела военного лидерства Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с закупкой медицинского оборудования для Национального института рака. В результате сделки разворовано более 231 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для лечения онкобольных пациентов.

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