Подозревают в хищении миллионов на строительстве фортификаций: Нацполиция задержала экс-заместителя мэра Харькова

В субботу, 28 июня, правоохранители задержали бывшего заместителя Харьковского городского головы и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений.

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Об этом сообщили пресс-службы Нацполиции, а также Департамента стратегический расследований Нацполиции. По данным следствия, экс-чиновник вместе с рядом коммерческих структур организовали схему по закупке материалов для фортификаций с наценкой в 30%.

Только по одному эпизоду сумма ущерба государству достигает 5,4 миллиона гривен. В деле фигурируют пять участников преступной организации – Руденко, основной подрядчик и три компании, через которые осуществлялись закупки с накрутками.

На основании собранных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанному и его сообщникам о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 и 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нацполиция официально не называет фамилию подозреваемого, но по данным источников OBOZ.UA, речь идет об Андрее Руденко, который ранее был депутатом Харьковского городского совета от политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Как ранее писал OBOZ.UA, президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала подозревают в растрате государственного имущества – он мог фейково трудоустроить своего водителя на подконтрольные госпредприятия. Мужчина не работал на занимаемых должностях, но получал зарплату из бюджета.

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