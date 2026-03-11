Дело об убийстве Парубия передали в суд: Кравченко раскрыл детали и сообщил, что грозит подозреваемому

Расследование об убийстве народного депутата и экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия завершено. Сейчас дело передали в суд.

Подозреваемому в совершении преступления светит пожизненное пребывание за решеткой. Подробности рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Завершено расследование убийства народного депутата Украины и бывшего Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего подозреваемого", – говорится в сообщении.

По словам Кравченко, львовянину "грозит пожизненное лишение свободы".

Детали по делу об убийстве Парубия

В частности, мужчине инкриминируют государственную измену, покушение на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя через СМИ, незаконное обращение с оружием по предварительному сговору, а также глорификацию агрессии РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Генпрокурор напомнил, что Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове возле его дома. Убийца, замаскированный под курьера, подошел на несколько метров и произвел восемь выстрелов из пистолета, после чего политик погиб на месте. Стрелок сбежал и пытался скрываться, но в ночь на 1 сентября его задержали в Хмельницкой области.

Впоследствии следствие установило, что 53-летний львовянин действовал в пользу российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу сведения о подразделениях ВСУ во Львове и позже предложил кандидатуру Парубия как объект для убийства. По указаниям куратора из РФ он получил пистолет "Макарова" с патронами, отслеживал политика и планировал побег.

"После преступления пытался уничтожить улики, однако оружие с глушителем правоохранители впоследствии обнаружили в лесу. Экспертизы подтвердили его причастность к убийству", – подчеркнул Кравченко.

Напомним, после задержания стрелка стало известно его имя – Михаил Сцельников. Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его внесли в списки на обмен на украинских военнопленных. По словам Сцельникова, мотивом его поступка была "месть лично украинской власти".

Как сообщал OBOZ.UA, после задержания Михаила Сцельникова по делу об убийстве Андрея Парубия всплыли новые факты о его прошлом и взглядах. Мужчина годами демонстрировал пророссийские позиции, симпатизировал СССР и критиковал Революцию достоинства.

