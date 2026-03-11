УкраїнськаУКР
русскийРУС

Путину хотят "предоставить полномочия" по проведению экстерриториальных военных операций за границей: о чем идет речь

Алексей Лютиков
Новости России
1 минута
3,8 т.
Диктатор Владимир Путин

Российское правительство рассматривает законопроект, который предоставит диктатору Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций. Чиновники представляют это как возможности для "защиты российских граждан за рубежом".

Видео дня

В случае принятия законопроекта Путин получил возможность единолично распоряжаться вооруженными силами РФ. Об этом пишет Институт изучения войны.

Узурпация власти в РФ продолжается

По информации аналитиков, 10 марта Государственная дума представила в правительственный комитет законопроект, который позволит кремлевскую диктатору использовать армию РФ за рубежом.

Правительство намерено позволить главарю Кремля начинать военные операции в случае ареста, задержания, уголовного преследования или других судебных разбирательств в отношении граждан России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера призвана "защитить права российских граждан в иностранных судах" без участия России или в международных судах, не основанных на международных договорах с Россией или резолюции Совета Безопасности ООН.

Этот закон, в случае принятия, может создать информационно-правовые условия для оправдания Россией будущей военной деятельности за рубежом под предлогом защиты российских граждан. В ISW напомнили, что Кремль неоднократно заявлял, например, что страны Балтии преследуют русскоязычных и этнических русских.

Напомним, российский диктатор 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. Российская армия при этом "вырастет" менее чем на 3 тысячи человек по сравнению с 2024 годом.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что желания российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. Окно для атаки РФ на Европу откроется в течение трех-шести лет, а время на реагирование постоянно сокращается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe