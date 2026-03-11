Путину хотят "предоставить полномочия" по проведению экстерриториальных военных операций за границей: о чем идет речь

Российское правительство рассматривает законопроект, который предоставит диктатору Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций. Чиновники представляют это как возможности для "защиты российских граждан за рубежом".

В случае принятия законопроекта Путин получил возможность единолично распоряжаться вооруженными силами РФ. Об этом пишет Институт изучения войны.

Узурпация власти в РФ продолжается

По информации аналитиков, 10 марта Государственная дума представила в правительственный комитет законопроект, который позволит кремлевскую диктатору использовать армию РФ за рубежом.

Правительство намерено позволить главарю Кремля начинать военные операции в случае ареста, задержания, уголовного преследования или других судебных разбирательств в отношении граждан России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера призвана "защитить права российских граждан в иностранных судах" без участия России или в международных судах, не основанных на международных договорах с Россией или резолюции Совета Безопасности ООН.

Этот закон, в случае принятия, может создать информационно-правовые условия для оправдания Россией будущей военной деятельности за рубежом под предлогом защиты российских граждан. В ISW напомнили, что Кремль неоднократно заявлял, например, что страны Балтии преследуют русскоязычных и этнических русских.

Напомним, российский диктатор 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. Российская армия при этом "вырастет" менее чем на 3 тысячи человек по сравнению с 2024 годом.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что желания российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. Окно для атаки РФ на Европу откроется в течение трех-шести лет, а время на реагирование постоянно сокращается.

