"Я прошу у вас прощения". Неожиданная болезнь заставила Виталия Козловского срочно закончить концерт

Украинский певец Виталий Козловский был вынужден остановить свой концерт в Кременчуге из-за проблем со здоровьем. У артиста произошло несмыкание голосовых связок, поэтому он больше не мог качественно выполнять свои композиции.

Прямо со сцены исполнитель попросил прощения у поклонников и отметил: сильно уважает каждого из них, поэтому для того, чтобы не выступать кое-как, должен перенести музыкальное шоу. Такая же судьба постигнет и концерт знаменитости в Черкассах. Об этом Козловский сообщил на личной странице в Instagram.

"Кременчуг! Люди мои родные! Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, только что пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полное размыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах тоже вынужден перенести. Я прошу у вас прощения!" – отметил певец.

Ценители творчества Виталия Козловского с пониманием отнеслись к ситуации. На ролике можно услышать, что присутствующие в зале поддержали артиста аплодисментами, а пользователи сети начали желать ему скорейшего выздоровления.

"Спасибо вам за концерт! Скорейшего вам выздоровления и ждем новой встречи в Кременчуге!"

"Правильно сделал Виталий. Когда болеешь, то петь – это худшее, что может быть для здоровья. Главное для голосовых связок восстановление, поэтому отдыхайте, придерживайтесь голосовой тишины, мы вас очень любим".

"Здоровья вам и скорейшего выздоровления. Концерты действительно лучше перенести, чтобы вылечиться. Берегите себя, спасибо за ваше творчество".

"Полностью поддерживаю такое решение и желаю как можно быстрее выздороветь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что во время концерта Виталия Козловского случился опасный курьез. На сцену неожиданно начал опускаться противопожарный занавес весом 16 тонн.

