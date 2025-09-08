Ненавидел Майдан, оправдывал Россию и был фанатом СССР: всплыли новые факты о подозреваемом в убийстве Парубия

После задержания Михаила Сцельникова по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия всплывают новые факты о его прошлом и взглядах. Мужчина годами демонстрировал пророссийские позиции, симпатизировал СССР и критиковал Революцию достоинства.

Об этом говорится в расследовании "Телевидения Торонто". Также в решении Галицкого районного суда Львова говорится, что правоохранители обыскали квартиру подозреваемого и нашли там много "интересного".

Что известно о Михаиле Сцельникова

Еще в ноябре 2022 года Сцельников участвовал в разговоре с российским блогером. Во время дискуссии он согласился с кремлевской версией о трагедии на вокзале в Краматорске, где погиб 61 человек.

"То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, скорее всего, это была наша ракета", — заявил он.

Тогда же Сцельников выразил сомнения относительно причастности российских военных к массовым убийствам в Буче.

Кроме того, в своем Telegram-аккаунте подозреваемый активно распространял пророссийские тезисы: выступал против Революции достоинства, защищал Сталина, выражал желание отказаться от украинского гражданства и даже называл убийцу активиста Демьяна Ганула "героем".

В сентябре 2023 года Сцельников пытался установить связь с россиянами через один из пабликов, где собирали деньги для нужд оккупационной армии. Он оставил "интересный" комментарий.

"Владимир, как с вами связаться? У меня есть интересная информация об общем знакомом из Львова", - говорилось в сообщении.

Весной 2024-го мужчина обращался за консультацией о возможности выезда за границу, аргументируя это тем, что его сын пропал без вести в боях под Бахмутом.

1 сентября правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Изъяли:

два пиротехнических устройства;

50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов;

33 советские и украинские ордена и медали, среди которых знак "За взятие Будапешта";

25 значков и металлических звездочек;

блокноты с рукописными записями, открытки, флешки и телефоны.

Следствие также установило, что после совершения преступления Сцельников сжег одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.

Что предшествовало

Напомним, что в убийстве украинского политика Андрея Парубия подозревают Михаила Сцельникова. Теперь он стремится к быстрому вынесению приговора, чтобы, по его словам, иметь возможность поехать куда-то в страну-агрессора и найти там тело своего погибшего сына.

Речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова с позывным "Лемберг" – мужчина воевал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Убийство Парубия

Андрея Парубия убили 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

