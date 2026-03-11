США впервые просят Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана: каких последствий боятся

Администрация президента США в понедельник обратилась к Израилю относительно операций против Ирана. У Трампа выразили просьбу не наносить больше удары по энергетическим объектам Тегерана, в частности по его нефтяной инфраструктуре.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на три информированных источника. Этот запрос США знаменует собой первый случай, когда американская администрация сдерживает Израиль с момента начала совместной операции двух стран против Ирана.

По словам израильского чиновника, сообщения США были переданы на высоком политическом уровне и начальнику штаба Армии обороны Израиля Эялю Замиру. Второй израильский чиновник заявил, что "США попросили нас заранее уведомить их о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране".

По словам источника медиа, осведомленного по этому вопросу, администрация Трампа привела три причины для такой просьбы:

– такие удары вредят иранскому обществу, значительная часть которого выступает против режима;

– Трамп стремится сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после войны – подобно подходу, который он применил к Венесуэле;

– эти удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Иран уже атаковал энергетические объекты Персидского залива с помощью беспилотников, но не нанес этим значительного или необратимого ущерба. США обеспокоены тем, что новая серия ударов по иранской нефти может изменить это и привести к еще большему росту цен на энергоносители.

Источник издания сообщил, что Трамп рассматривает удары по энергетическим и нефтяным объектам Ирана как "вариант конца света" – что-то, что следует держать в резерве лишь на случай, если Иран намеренно первым атакует нефтяные объекты в Персидском заливе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

