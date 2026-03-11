Корректировал вражеские атаки: СБУ задержала одного из экс-сотрудников стратегического предприятия в Донецкой области. Фото

В Донецкой области задержали одного из бывших руководителей стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы российских оккупантов. Речь идет о бывшем начальнике цеха местного машиностроительного завода.

За сотрудничество с врагом мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, мужчина попал в поле зрения россиян, когда уволился с предприятия. Тогда на фигуранта вышел и предложил сотрудничество его бывший подчиненный, еще в 2014 году вступивший в вооруженные группировки РФ и выполняющий вербовочные задания российских спецслужб.

Фигурант согласился на предложение и начал собирать локации Сил обороны, по которым враг готовил удары. Среди приоритетных целей оккупантов были запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БПЛА украинских войск в Краматорске и его окрестностях.

Чтобы отследить координаты объектов, агент пешком обходил местность, избегая визуального контакта с военными и правоохранителями. Во время таких разведок он обозначал на Google-карте обнаруженные локации сил обороны для формирования агентурного "отчета" в РФ.

Предателя отправили в СИЗО

На этом этапе сотрудники СБУ уже документировали каждый шаг фигуранта и заблаговременно обезопасили места базирования украинских защитников. На финальной стадии контрразведывательной операции злоумышленник был задержан.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с поличным на врага. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка разоблачила очередную попытку российских спецслужб проникнуть в украинские военные структуры. В Харьковской области задержана женщина, которая по заказу ФСБ пыталась устроиться в районный ТЦК. По данным следствия, она собирала информацию о локации украинских военных и корректировала удары РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, двойного агента ФСБ отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

