Апелляционный суд принял решение о мере пресечения для Тимошенко: какие ограничения сняли

26 января 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты относительно меры пресечения для руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко. Суд рассматривал решение ВАКС от 16 января, принятое по делу о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом заявил Высший антикоррупционный суд в официальном сообщении пресс-службы. В суде отметили, что апелляционная палата отменила часть обязанностей, возложенных на подозреваемую, а в другой части оставила решение следственного судьи без изменений. В постановлении также отмечается, что решение вступает в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

Сняты ограничения

Апелляционная палата отменила две процессуальные обязанности, установленные ранее ВАКС. Речь идет о запрете отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда, а также об обязанности воздерживаться от общения с определенными в постановлении народными депутатами. Другие требования к подозреваемой остались в силе.

По информации суда, пересмотр касался исключительно объема обязанностей, а не самого вида меры пресечения. Судьи пришли к выводу, что оснований для полной отмены решения следственного судьи нет. Но все же согласились с аргументами стороны защиты в отдельной части.

Суть меры пресечения

Юлии Тимошенко ранее была избрана мера пресечения в виде залога в размере 33 280 000 гривен. Также на нее возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду. Она должна сообщать об изменении места жительства или работы и сдать на хранение все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение государственной границы.

В пятницу, 23 января, за лидера фракции Батькивщина внесли залог в полном объеме. Общая сумма составила 33 миллиона 280 тысяч гривен. Ранее, 16 января, именно такую меру пресечения для народного депутата назначил Высший антикоррупционный суд.

По данным медиа, часть средств была внесена 20 января лицами, связанными с одним из главных спонсоров партии Батькивщина, народным депутатом Константином Бондаревым. В частности, 5 миллионов гривен внес Сергей Рабчук, еще 8,65 миллиона гривен – Оксана Фетисова.

Что предшествовало

14 января в САП и НАБУ подтвердили, что Юлии Тимошенко вручили подозрение. Лидеру "Батькивщины" инкриминировали подкуп народных депутатов с целью обеспечить "нужное" голосование в парламенте.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Через два дня, 16 января, ВАКС избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в размере более 33 миллионов гривен.

Кроме того, суд запретил ей покидать пределы Киевской области без разрешения, менять место жительства, а также обязал воздерживаться от общения с определенным кругом народных депутатов.

Сама же Тимошенко назвала доказательства антикоррупционных органов сфальсифицированными. Впоследствии в комментарии журналистам лидер "Батькивщины" заявила, что будет обжаловать это решение ВАКС.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл рассмотрение дела Юлии Тимошенко от общественности. Это решение, принятое 19 января по требованию НАБУ, возмутило политика, ее защитников и присутствующих депутатов. Лидер "Батькивщины" заявила, что ее и команду таким образом хотят отстранить от работы парламента.

Также OBOZ.UA сообщал, что 19 января Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Ее однопартиец Константин Бондарев – который, кстати, тоже является подозреваемым в другом уголовном производстве – пытался сорвать заседание.

