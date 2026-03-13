Почему свет начали выключать даже во Львове: украинцам объяснили причины

На западе Украины, в частности во Львове, снова выключают свет – но только в вечерние пиковые часы. Обусловлено это погодными условиями и возможностями импорта электроэнергии из-за рубежа. Объемы поставок тока из ЕС зависят от цены на мегаватт-часы, поэтому когда она поднимается выше предельной – возникают ограничения.

Днем потребности украинских потребителей удовлетворяют собственные солнечные электростанции. Однако вечером их эффективность падает и все зависит от возможностей импорта, рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский 24 Каналу.

Импорт ограничен прайс-кепами – предельными ценами, по которым за рубежом можно покупать электроэнергию. В январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы на импорт электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, а сейчас – только от рынка. Максимальные цены составляют:

15 тысяч гривен за мегаватт-час – на внутрисуточном рынке и "на сутки вперед";

16 тысяч гривен за мегаватт-час – на балансирующем рынке.

"Вечером все зависит от прайс-кэпа. То есть, если пятничный пик, погода не задалась в Европе, если там штиль, а в Балтике нет генерации ветровой, в тот момент цена выпадает за прайс-кэп. Понятно, что когда цена на газ сейчас поднялась, газоэлектрическая генерация тоже подорожала", – пояснил Закревский.

Если электроэнергия в Европе дороже прайс-кэпов – трейдеры могут ее купить, но выгодно продать у них не получится. Импорт по ценам выше предельных, является убыточным, потому что покрыть расходы и обеспечить маржу не получится.

Закревский объяснил, что солнечная и ветреная погода на руку Украине – часть генерации это солнечные и ветровые электростанции. Если же погода ухудшается – увеличивается зависимость от газовой генерации, который подорожал. То есть цена поднимается выше прайс-кепы и поэтому возникают ограничения.

В последние недели в западных регионах, в том числе на Львовщине, Ривненщине, Прикарпатье и Закарпатье, отключений света не было. Почасовые отключения электроэнергии касались только "дефицитных" областей, преимущественно в центральной части Украины.

OBOZ.UA ранее писал, что правительство Словакии разорвало соглашение об экстренных поставках электроэнергии в Украину. Такой стала реакция Кабмина Роберта Фицо на остановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" по украинской территории после обстрела.

