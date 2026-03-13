Осталось только две недели: что должны сделать некоторые пенсионеры до 1 апреля
Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях или выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию, будут получать выплаты только до апреля. В дальнейшем получать украинскую пенсию можно только при условии, чтоим не начисляют пенсию или страховые выплаты от России. Об этом нужно сообщить Пенсионному фонду Украины (ПФУ).
Если человек уже сообщал в 2025 году, что не получает выплаты из России, повторно делать это в 2026 году не нужно, если ничего не изменилось. Если начисление пенсии уже приостановили из-за отсутствия идентификации, выплату восстановят сразу, как только процедура будет пройдена, информирует ПФУ.
Уведомить Пенсионный фонд можно несколькими способами:
- онлайн через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;
- во время видеосвязи с работником Пенсионного фонда;
- по почте, отправив заявление вместе с документом о подтверждении, что человек жив;
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда.
Кто еще должен проходить ежегодную физическую идентификацию
По постановлению Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года некоторые пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря, чтобы и дальше получать пенсию. Это правило касается двух категорий людей:
- тех, кто временно живет за границей;
- тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.
В то же время это не касается людей, которые выехали с оккупированных территорий и живут на подконтрольной Украине территории. Но они должны уведомить о новом месте жительства Пенсионный фонд и подать заявление о переводе выплаты пенсии.
При этом пенсию выплачивают по фактическому месту жительства человека в Украине, даже если его официальная регистрация другая. Подать такое заявление можно двумя способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через портал Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.
