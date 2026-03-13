'Россия ошибается': Макрон заявил о тройном поражении Кремля в войне против Украины

Нынешний ход войны в Украине свидетельствует о тройном поражении России. Речь идет о стратегических, экономических и моральных потерях Кремля.

Видео дня

Об этом, на совместном брифинге с Владимиром Зеленским, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция продолжалась на канале Офиса президента Украины.

"Нынешняя динамика свидетельствует о тройном поражении Москвы – поражение стратегическое, экономическое и моральное. Возможно Россия думает, что война в Иране дает ей определенную передышку, но она ошибается", – заявил французский лидер.

Отдельно Макрон вспомнил о многолетнем сотрудничестве России и Ирана. Он напомнил присутствующим о соглашении между странами, заключенном в 2005 году.

"Россия является историческим и стратегическим союзником режима в Тегеране, с которым она подписала в январе 2005 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно предусматривает производство на территории России беспилотников иранского происхождения. Кроме того, все, кто сегодня нападает на страны Персидского залива, и на некоторых наших союзников, должны знать, где эти дроны производились", – отметил президент Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта. По его словам, это может увеличить доход на российскую агрессию на около 10 млрд долл.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. В столице Франции запланирована встреча украинского лидера с Эммануэлем Макроном и ряд других мероприятий.

