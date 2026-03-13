В Нидерландах произошел пожар в синагоге: полиция подозревает умышленный поджог

В нидерландском городе Роттердам ночью произошел пожар у входа в синагогу, который полиция рассматривает как вероятный умышленный поджог. Перед зданием сначала возникло возгорание, затем произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако власти заявили об усилении мер безопасности. Об этом сообщает нидерландское издание NOS. Инцидент произошел около 03:45 на площади A.B.N. Davidsplein в районе Блейдорп в Роттердаме.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как перед зданием вспыхивает огонь, после чего происходит небольшой взрыв. Мэр города Карола Шаутен заявила, что инцидент вызвал беспокойство среди еврейской общины города. Власти внимательно следят за безопасностью возле синагог и готовы усилить охрану религиозных объектов.

Правоохранители отмечают, что рассматривают все версии, а видеоматериалы с камер и соцсетей стали частью доказательной базы. В то же время в течение последних дней подобные инциденты произошли и в других странах.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Вест-Блумфилд в штате Мичиган в четверг произошла стрельба возле синагоги "Храм Израиля" (Temple Israel). Мужчина на пикапе врезался в здание и прорвался внутрь, после чего его нашли мертвым в транспортном средстве. Инцидент произошел днем 12 марта.

