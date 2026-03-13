'Риторика – это риторика': Зеленский отреагировал на слова Трампа об отказе от помощи Украине в перехвате 'Шахедов'

Несмотря на заявления, звучащие из Соединенных Штатов, Украина помогает другим государствам в борьбе с иранскими дронами. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, наше государство сейчас "напрямую" работает сразу с несколькими странами в помощи с их противовоздушной обороной.

Видео дня

Об этом президент Украины рассказал вечером 13 марта. Он считает, что заявление американского президента, якобы США уже не нуждается в помощи, е просто "риторикой".

"Риторика – это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", – так Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США об отказе в помощи.

Также президент Украины сообщил, что три украинские команды "напрямую" работают со странами Ближнего Востока – непосредственно с Саудовской Аравией, Катаром и Эмиратами. Такая работа продолжается сразу по нескольким направлениям, в том числе украинцы делятся опытом, как противостоять иранским "шахедам".

Что предшествовало

Именно сегодня Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам. Ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

Сейчас Вашингтон не рассматривает Украину как необходимого партнера в этом направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готова передавать партнерам свой опыт противодействия дронам, полученный во время войны с Россией. Речь идет о создании эффективной системы защиты, которая сочетает работу радаров и противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!