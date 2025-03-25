$10 тыс. за "билет в Европу": в Ривненской области разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу. Фото
В Ривненской области мужчинам призывного возраста предлагали "билеты в Европу" за 10 тысяч долларов каждый. Так двое братьев организовали "бизнес" на уклонистах, которые хотели бежать из Украины за деньги.
Об этом 25 марта сообщили в Государственной пограничной службе. Меры противодействия данной противоправной деятельности продолжаются, добавили пограничники.
"Бизнесменов" разоблачили оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду ГПСУ.
Фигуранты за указанные 10 тысяч долларов обещали "беспрепятственный путь" в ЕС.
Злоумышленники использовали свой автомобиль, чтобы довезти своих "клиентов" в приграничный регион.
Далее будущим беглецам объясняли методы поведения: как беспрепятственно обойти блокпосты, пересечь государственную границу и не только.
"Их маршрут оборвался во время передачи денег – именно в этот момент пограничники, при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР", вместе с полицией задержали группу с поличным", – отметили в ГПСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области также разоблачены два "бизнесмена", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову. Дельцы искали "клиентов" в мессенджерах, но за переправку одного брали меньше – всего семь тысяч долларов. Злоумышленников поймали с поличным, когда те получали деньги от подставного "клиента".
Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали адвоката, организовавшего "схему" для уклонистов. Фигурант брал за свою услугу 12 000 долларов США из "клиента".
А во Львовской области задержали инспекторку-работницу таможни, которая также помогала мужчинам уехать за границу. Свои "услуги" женщина оценивала в 3000 долларов.
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