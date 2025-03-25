$10 тыс. за 'билет в Европу': в Ривненской области разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу. Фото

В Ривненской области мужчинам призывного возраста предлагали "билеты в Европу" за 10 тысяч долларов каждый. Так двое братьев организовали "бизнес" на уклонистах, которые хотели бежать из Украины за деньги.

Видео дня

Об этом 25 марта сообщили в Государственной пограничной службе. Меры противодействия данной противоправной деятельности продолжаются, добавили пограничники.

"Бизнесменов" разоблачили оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду ГПСУ.

Фигуранты за указанные 10 тысяч долларов обещали "беспрепятственный путь" в ЕС.

Злоумышленники использовали свой автомобиль, чтобы довезти своих "клиентов" в приграничный регион.

Далее будущим беглецам объясняли методы поведения: как беспрепятственно обойти блокпосты, пересечь государственную границу и не только.

"Их маршрут оборвался во время передачи денег – именно в этот момент пограничники, при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР", вместе с полицией задержали группу с поличным", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области также разоблачены два "бизнесмена", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову. Дельцы искали "клиентов" в мессенджерах, но за переправку одного брали меньше – всего семь тысяч долларов. Злоумышленников поймали с поличным, когда те получали деньги от подставного "клиента".

Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали адвоката, организовавшего "схему" для уклонистов. Фигурант брал за свою услугу 12 000 долларов США из "клиента".

А во Львовской области задержали инспекторку-работницу таможни, которая также помогала мужчинам уехать за границу. Свои "услуги" женщина оценивала в 3000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!