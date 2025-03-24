'Бизнес' накрылся: на Одесщине пограничники разоблачили канал незаконной переправки нарушителей за границу. Фото

В Одесской области разоблачены два "бизнесмена", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову. Дельцы искали "клиентов" в мессенджерах, и за переправку одного брали 7000 долларов.

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Госпогранслужба сообщила в Telegram, что злоумышленников поймали с поличным, когда те получали деньги от подставного "клиента" в иностранной валюте. В ведомстве поделились фотографиями, сделанными на месте задержания.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, незаконное оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Расследование касается нелегальной переправки лиц через границу и незаконного обращения с оружием.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления миграционной полиции ГУНП Украины в Одесской области Белгород-Днестровского отдела полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали адвоката, организовавшего "схему" для уклонистов. Фигурант брал за свою услугу 12000 долларов США с "клиента".

– Тем временем во Львовской области задержали таможеника-инспектора, которая также помогала мужчинам выехать за границу. Свои "услуги" женщина оценивала в 3000 долларов.

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