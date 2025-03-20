ГБР разоблачило инспекторку Львовской таможни, которая на авто вывезла в Польшу четырех мужчин призывного возраста. Фото

Во Львовской области задержали инспекторку одного из постов таможни, которая организовала незаконную переправку мужчин через государственную границу. В результате своей преступной деятельности женщине удалось вывезти в Польшу четырех человек.

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Свои "услуги" она оценила в 3 тыс. долларов США за одного человека. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Согласно материалам дела, женщину задержали сотрудники ГБР при содействии Гостаможслужбы в рамках международного правового сотрудничества. Правоохранители выяснили, что осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу.

Инспекторка согласилась и на собственном автомобиле довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу. По такой же схеме она переправила еще троих военнообязанных. Известно, что один из "пассажиров" заплатил за услугу 3 тыс. долларов США.

Разоблачить противоправную деятельность удалось благодаря международному сотрудничеству. Польские пограничники подтвердили, что женщина, которая якобы уезжала из Украины сама, прибывала в Польшу уже с пассажирами-мужчинами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу.

Инспекторке Львовской таможни сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Расследование продолжается, устанавливаются все происшествия и полный круг причастных лиц.

Напомним, в Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

Ранее сообщалось, что во Львове местного жителя признали виновным в уклонении от мобилизации. В ходе судебного заседания он заявил, что не доверяет работникам ТЦК и СП и не хочет служить в Вооруженных силах из-за страха за жизнь.

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