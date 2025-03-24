Брал по 12 тыс. долларов за 'услугу': в Хмельницком задержали адвоката, организовавшего 'схему' для уклонистов

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Хмельницком задержали адвоката, организовавшего "схему" для уклонистов. Фигурант брал за свою услугу 12 тыс. долларов США с клиента.

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Об этом сообщили в управлении СБУ в Хмельницкой области. Мужчине грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации. К ее организации причастен местный адвокат. Действуя под прикрытием предоставления адвокатских услуг, он наладил незаконную переправку уклонистов за границу вне имеющихся пунктов пропуска", – говорится в сообщении.

Злоумышленник подыскивал желающих избежать военной службы и "формировал" группу. Впоследствии его подельники доставляли военнообязанных лиц к границе и подсказывали "безопасные" места для побега в страны Европы.

Полицейские задержали адвоката "на горячем" в его офисе, как только он получил деньги от очередного уклониста.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Напомним, СБУ в Хмельнитчине задержала агента ГРУ России, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты вблизи ТЦК. 30-летнего местного безработного завербовали через Telegram-каналы, где он искал "легкий заработок". Теперь ему светит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские силовики задержали агентку РФ, которая за заданием оккупантов следила за украинскими бойцами на территории региона. При этом ранее был разоблачен ее брат-предатель, "шпионскую работу" которого продолжала женщина.

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