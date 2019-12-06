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6 декабря • обновлено в 15:25
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Жильцам многоквартирных домов в Украине готовят перемены

3.1т
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Для граждан Украины, живущих в многоквартирных домах, следует решить вопрос по поводу собственности придомовой территории.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак, это нужно решить уже в 2020 году, передает пресс-служба Минрегиона.

"В 2020 году нужно решить вопрос по определению владельца придомовой территории многоквартирных домов, поскольку право собственности на жилье неразрывно соединено с правом собственности на землю", – говорится в сообщении министерства со ссылкой на заявление Бабак.

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Кроме того, по словам министра, властям необходимо решить вопрос по поводу устаревшего жилого фонда.

"И если мы выйдем на предложение по реконструкции кварталов, то без понимания, что делать с землей, кому она принадлежит, мы не сможем системно подойти к вопросам реконструкции, изменений и т.д.", – подчеркнула Бабак.

Необходимо определить владельцев придомовых территорий многоквартирных домов

Необходимо определить владельцев придомовых территорий многоквартирных домов

pixabay.com

Все эти вопросы будут включены в Концепцию государственной жилищной политики, над которой работает Минрегион.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам с 1 декабря 2019 года изменили правила планировки квартир.

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Место
Украина
Теги
недвижимость жилье
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