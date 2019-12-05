В Украине вступили в силу новые правила по жилым домам

В Украине с 1 декабря 2019 года вступили в силу новые государственные строительные нормы.
Отныне, в частности, разрешается встраивать общественные заведения в многоэтажных жилых домах на этажах выше 3-го, говорится на сайте Минрегиона.
Ранее общественные заведения можно было встраивать только на первых трех этажах многоэтажных жилых зданий и на самом верхнем этаже.
Также новые ГСН отменяют обязательную проектировку радиоточки в квартире.
Теперь новое требование – это наличие не менее одной радиоточки на целый дом (для возможности получения экстренной информации).
Новые ГСН вводят ряд изменений в проектирование жилья
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Новые правила также регламентируют обязательную проектировку лифтов в новостройках минимум с 4 этажами.
Ранее наличие лифтов было обязательным в домах от 5 этажей.
Кроме того, следуя европейским требованиям, теперь допускается проектирование только энергоэффективного жилья не ниже класса "С".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам также с 1 декабря 2019 года изменили правила планировки квартир.
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