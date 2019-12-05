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5 декабря • обновлено в 14:49
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Украинцам изменили правила планировки квартир

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У украинцев появилась возможность свободного планирования квартир при проектировании.

Это следует из новых государственных строительных норм, которые вступили в силу с 1 декабря 2019 года.

До этого украинцы не имели права, например, устроить кухню-нишу в квартирах с двумя и более комнатами. Проектирование квартир допускалось только с традиционной покомнатной планировкой. Кухню-нишу можно было обустроить лишь в однокомнатной квартире.

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Теперь же, с 1 декабря 2019 года, устройство кухонь-ниш допускается и в многокомнатных квартирах. Правда, при условии оборудования электроплиты и механической вытяжки.

Согласно новым ГСН, кухни-ниши можно проектировать в многокомнатных квартирах.

Согласно новым ГСН, кухни-ниши можно проектировать в многокомнатных квартирах.

pixabay.com

Таким образом украинцы получили законное право более эффективно организовывать пространство в своей квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских государственных служащих лишили беспроцентных кредитов на жилье.

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Место
Украина
Теги
недвижимость строительство Министерство регионального развития и ЖКХ квартира
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