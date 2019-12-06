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6 грудня • оновлено в 15:27
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Мешканцям багатоквартирних будинків в Україні готують зміни

3.1т
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Для громадян України, які живуть в багатоквартирних будинках, слід вирішити питання з приводу власності прибудинкової території.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олени Бабак, це потрібно вирішити вже в 2020 році, передає прес-служба Мінрегіону.

"У 2020 році потрібно вирішити питання щодо визначення власника прибудинкової території багатоквартирних будинків, оскільки право власності на житло нерозривно пов'язане з правом власності на землю", – йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на заяву Бабак.

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Крім того, за словами міністра, владі необхідно вирішити питання з приводу застарілого житлового фонду.

"І якщо ми вийдемо на пропозицію по реконструкції кварталів, то без розуміння, що робити з землею, кому вона належить, ми не зможемо системно підійти до питань реконструкції, змін і т.д.", – підкреслила Бабак.

Необхідно визначити власників прибудинкових територій багатоквартирних будинків

Необхідно визначити власників прибудинкових територій багатоквартирних будинків

pixabay.com

Всі ці питання будуть включені до Концепції державної житлової політики, над якою працює Мінрегіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям з 1 грудня 2019 року змінили правила планування квартир.

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Місце
Україна
Теги
нерухомість житло
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