Мешканцям багатоквартирних будинків в Україні готують зміни

Для громадян України, які живуть в багатоквартирних будинках, слід вирішити питання з приводу власності прибудинкової території.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олени Бабак, це потрібно вирішити вже в 2020 році, передає прес-служба Мінрегіону.

"У 2020 році потрібно вирішити питання щодо визначення власника прибудинкової території багатоквартирних будинків, оскільки право власності на житло нерозривно пов'язане з правом власності на землю", – йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на заяву Бабак.

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Крім того, за словами міністра, владі необхідно вирішити питання з приводу застарілого житлового фонду.

"І якщо ми вийдемо на пропозицію по реконструкції кварталів, то без розуміння, що робити з землею, кому вона належить, ми не зможемо системно підійти до питань реконструкції, змін і т.д.", – підкреслила Бабак.

Необхідно визначити власників прибудинкових територій багатоквартирних будинків pixabay.com

Всі ці питання будуть включені до Концепції державної житлової політики, над якою працює Мінрегіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям з 1 грудня 2019 року змінили правила планування квартир.

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