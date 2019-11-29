Украинцам предрекли хаос с новыми договорами по услугам ЖКХ

В Верховной Раде прогнозируют хаос при переходе украинцев на новые договоры по услугам ЖКХ, если не будет принят новый закон.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

"В период с 01.05.2019 г. по 01.05.2020 г. в Украине будет происходить хаотичный переход потребителей от "старых" договоров о предоставлении коммунальных услуг к "новым". Такой переход будет осуществляться по каждому многоквартирному дому отдельно, что не позволяет предприятию своевременно пересматривать тарифы в связи с переходом отдельно взятого дома на новые договорные отношения", - отмечается в документе.

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Поэтому сейчас, как говорится в записке, возникла необходимость упорядочить процесс заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг и процесс перехода на новые отношения в сфере коммунальных услуг в соответствии с требованиями закона, оставив за совладельцами многоквартирного дома право выбирать модели договорных отношений.

В проекте предлагается на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения публичных договоров о предоставлении коммунальных услуг между исполнителем этих услуг и потребителями.

"Единовременный переход на новые договоры о предоставлении коммунальных услуг позволит избежать хаоса в процессе предоставления и оплаты коммунальных услуг", - отмечается в документе.

Данная норма касается потребителей коммунальных услуг в частном секторе и потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах, которые не примут решение о выборе модели организации договорных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам с приватизированными квартирами, находящимся на балансе ведомств, государство готовится предоставить возможность управлять своим имуществом.

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