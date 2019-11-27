Украинцам с приватизированными квартирами готовят перемены

Украинцам, у которых есть приватизированные квартиры и/или нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на балансе ведомств, государство готовится предоставить возможность управлять своим имуществом.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак во время рабочего совещания 26 ноября в Комитете Рады по энергетике и ЖКХ, передает пресс-служба министерства.

В частности, по ее словам, Минрегион считает необходимым списать многоквартирные дома, в которых расположены приватизированные квартиры и нежилые помещения, с баланса соответствующих министерств, других ЦООВ, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

"Чтобы совладельцы таких домов наконец получили возможность управлять своим имуществом", - заявила Бабак.

По ее словам, обязательства Кабмина по разработке соответствующего порядка списания определен в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" (№2458), принятие которого в Раде поддерживает Минрегион.

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