Українцям напророкували хаос з новими договорами за послуги ЖКГ

У Верховній Раді прогнозують хаос при переході українців на нові договори по послугах ЖКГ, якщо не буде прийнято новий закон.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

"У період з 01.05.2019 р по 01.05.2020 р в Україні буде відбуватися хаотичний перехід споживачів від" старих "договорів про надання комунальних послуг до" новим ". Такий перехід буде здійснюватися по кожному багатоквартирному будинку окремо, що не дозволяє підприємству своєчасно переглядати тарифи у зв'язку з переходом окремо взятого будинку на нові договірні відносини ", - наголошується в документі.

Тому зараз, як кажуть в записці, виникла необхідність упорядкувати процес укладення договорів про надання комунальних послуг та процес переходу на нові відносини в сфері комунальних послуг відповідно до вимог закону, залишивши за співвласниками багатоквартирного будинку право вибирати моделі договірних відносин.

У проекті пропонується на законодавчому рівні передбачити можливість укладення публічних договорів про надання комунальних послуг між виконавцем цих послуг і споживачами.

"Одноразовий перехід на нові договори про надання комунальних послуг дозволить уникнути хаосу в процесі надання та оплати комунальних послуг", - наголошується в документі.

Дана норма стосується споживачів комунальних послуг в приватному секторі і споживачів комунальних послуг в багатоквартирних будинках, які не приймуть рішення про вибір моделі організації договірних відносин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям з приватизованими квартирами, що знаходяться на балансі відомств, держава готується надати можливість управляти своїм майном.

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