В льготных кредитах на жилье участникам АТО выяснились нюансы

В системе выдачи льготных кредитов на жилье для участников АТО/ООС и переселенцев с Донбасса, решение по которым принял Кабмин, выяснились нюансы.

Подробности дало Министерство развития общин и территорий в релизе на своем сайте.

Так, в частности, переселенцы и ветераны АТО/ООС смогут путем льготного кредитования приобрести квартиру в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как в новостройке, так и на вторичном рынке), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

Источник фото: pixabay.com

Помимо этого, уточняется, что получатели кредита могут самостоятельно выбирать жилье.

В свою очередь Минрегион будет осуществлять распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Новости Что творится с жильем для украинских военнослужащих

И еще один важный момент: перечень лиц, которые в текущем году получат кредит, будет одобряться комиссией, состав которой утвердит Минрегион.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабмин принял решение выделить 200 млн гривен жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.

Эти люди смогут взять долгосрочный кредит на покупку недвижимости на льготных условиях – под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе 6% от стоимости жилья.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!