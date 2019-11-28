Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Недвижимость

В льготных кредитах на жилье участникам АТО выяснились нюансы

12.3т
Читать материал на украинском

В системе выдачи льготных кредитов на жилье для участников АТО/ООС и переселенцев с Донбасса, решение по которым принял Кабмин, выяснились нюансы.

Подробности дало Министерство развития общин и территорий в релизе на своем сайте.

Так, в частности, переселенцы и ветераны АТО/ООС смогут путем льготного кредитования приобрести квартиру в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как в новостройке, так и на вторичном рынке), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

В льготных кредитах на жилье участникам АТО выяснились нюансы

Источник фото: pixabay.com

Помимо этого, уточняется, что получатели кредита могут самостоятельно выбирать жилье.

В свою очередь Минрегион будет осуществлять распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Новости
Что творится с жильем для украинских военнослужащих

И еще один важный момент: перечень лиц, которые в текущем году получат кредит, будет одобряться комиссией, состав которой утвердит Минрегион.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабмин принял решение выделить 200 млн гривен жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.

Эти люди смогут взять долгосрочный кредит на покупку недвижимости на льготных условиях – под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе 6% от стоимости жилья.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
жилье для военных жилье для переселенцев Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
19
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости недвижимости

Топ-публикации

Топ-блоги