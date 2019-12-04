Пожар в Одессе: здание оказалось памятником архитектуры

Разрушенное пожаром здание является памятником архитектуры Одессы.

4 декабря пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на 3 этаже и затем огонь распространился на остальную часть исторического здания, разрушая один из лучших образцов одесской неоклассической архитектуры своего времени.

Общий вид здания archodessa.com

Согласно исторической справке, доходный дом Асвадурова (сейчас Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса) был сооружен архитекторами Л. М. Черниговым и Я.С.Гольденбергом в 1914 году на перекрестке улиц Пушкинской и Троицкой.

Вид дома с улицы Троицкой, фото второй половины 1910-х г.г. archodessa.com

Строительство здания началось для доходного дома табачного фабриканта К. Асвадурова и предназначалось для проживания в нем состоятельных слоев населения.

Вид со стороны Троицкой archodessa.com

Дом был оборудовано лифтами, санузлами и электрическим освещением.

Также в доме предусматривались конторские помещения, которые никогда не пустовали.

Вид на вестибюль archodessa.com

Сразу же после строительства здесь разместились частное женское училище, бухгалтерская контора, акушерский пункт и различные торговые магазины.

archodessa.com

Затем в нем находилась читальня общества учителей-евреев Новороссийского края и Бессарабской губернии и редакция ежемесячного торгово-промышленного журнала "Торговый мир".

Общий вид пролетов archodessa.com

Кроме всего прочего пекарня К. Дракотис выпекала хлебобулочные изделия, а харьковское страховое общество "Взаимопомощь" страховало граждан.

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Ко второй половине XX в., дом постепенно утратил свои жилые функции и практически полностью стал административным.

Фрагмент фасада по улице Пушкинской archodessa.com

Сейчас в нем располагается Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Общий вид здания archodessa.com

В целом дом Асвадурова является жемчужиной города, одной из крупнейших по габаритам построек дореволюционной Одессы и признан памятником архитектуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря.

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