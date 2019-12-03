В строительной компании Полтавы случился крупный пожар

Пожар случился 3 декабря в одноэтажном складском помещении полтавского застройщика ООО "Полтавтрансстрой".

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 5:15, передает их пресс-служба в Полтавской области.

"3 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном складском помещении ООО "Полтавтрансбуд" на ул. Сакко в Подольском районе г. Полтава", – говорится в сообщении.

Пожар на площади 1 тыс. 500 кв.м был ликвидирован в течение 3,5 часов – к 11:02.

Склад полтавского застройщика ООО "Полтавтрансстрой" после пожара. pl.dsns.gov.ua

К тушению привлекались 42 человека личного состава ГСЧС, 12 единиц техники и пожарный поезд железной дороги.

Жертв и пострадавших нет.

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